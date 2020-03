Et maintenant la spoliation des épargnants ?

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, vient d’annoncer qu’il avait sollicité l’application du Mécanisme européen de stabilité (MES) pour faire face à la crise sanitaire et économique que nous traversons.

Ce mécanisme, mis en place après la crise financière de 2008, permet à un État membre de la zone euro, qui se trouverait en difficulté financière, d’invoquer la « solidarité européenne ». Doté de 700 milliards d’euros (620 milliards qu’il peut solliciter des États, à proportion de leur PIB, et 80 milliards de fonds propres), le MES peut emprunter sur les marchés à des taux plus intéressants que le pays solliciteur.

Il semble a priori logique, compte tenu de l’explosion probable de la dette publique, de déclencher le MES.

Mais ce déclenchement est plutôt inquiétant.

Tout d’abord, il confirme ce que nous disions depuis des années : la France pourrait très bien se retrouver dans la situation de la Grèce. Sa dette publique gigantesque pourrait la faire mettre en tutelle par les organismes financiers européens ou internationaux. Nous y sommes.

Pendant des années, on a traité la dette publique comme une réalité parfaitement virtuelle. Il allait de soi que la France était un pays riche et qu’elle faisait donc un honneur aux créanciers et leur permettant de lui prêter (à taux négatifs s’il vous plaît).

Et les financiers eux-mêmes se sont comportés comme s’ils étaient heureux qu’on leur paie les intérêts (quand ils étaient positifs), faisant mine de nous abandonner le principal.

Ce système absurde, dans lequel la France s’endettait pour payer ses dépenses de fonctionnement, sans jamais se réformer (ni même investir sérieusement pour l’avenir) et dans lequel les banquiers prêtaient en laissant croire qu’ils se contenteraient d’être payés en taux d’intérêt négatifs, n’était évidemment pas durable.

Une dette, cela se rembourse. D’une façon ou d’une autre.

En l’occurrence, selon toute vraisemblance, notre dette publique va se payer en ponctionnant notre épargne privée.

Quand on pense qu’il y a trois ans, quand Emmanuel Macron a été élu, le principal argument était que Marine Le Pen avait une politique économique dangereuse, on croit rêver !

Je ne suis pas sûr que le programme économique de Marine Le Pen soit à la hauteur des enjeux nationaux. Je ne crois pas, en particulier, qu’il soit sain de laisser croire que notre État-providence obèse, asphyxiant et anti-national va pouvoir perdurer. Mais il est sûr, en tout cas, que la politique économique de M. Macron et de l’ensemble des oligarques qui dépècent notre malheureux pays depuis des décennies est délétère.

Les seuls qui peuvent y trouver un avantage sont les grands financiers internationaux qui peuvent acquérir des entreprises françaises à des prix cassés, simplement parce que l’État français les a laminées au préalable. Et qui, maintenant, vont pouvoir se partager les milliers de milliards d’euros (au moins 5 000 milliards pour le seul patrimoine financier) de l’épargne privée des Français.

Que ces oligarques apparaissent comme des « chefs de guerre » et des « sauveurs de la patrie », alors que leur impréparation criminelle et leur politique anti-familiale et anti-nationale ont ravagé le tissu social de la France, me laisse pantois.

Bien sûr, le pire n’est jamais certain. À l’heure où j’écris, le MES peut n’être pas déclenché. Et, s’il est déclenché, il peut ne pas entraîner la spoliation des épargnants. Mais prévoir le pire, c’est précisément ce que devraient faire les gouvernants – et que les nôtres font si mal depuis si longtemps. À moins – ce qui serait pire – que mes pires cauchemars soient le but qu’ils visent en réalité !