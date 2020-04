Faillite des PME: il est encore temps d’éviter le pire!

Dirigeant d’une entreprise de maitrise d’oeuvre spécialisée dans les travaux publics, je suis engagé depuis des années dans le syndicalisme patronal et les clubs d’entreprises. Je suis en contact régulier avec des dizaines de patrons de PME – et avec bon nombre d’élus et de représentants des pouvoirs publics. Nous avons déjà traversé des crises graves. Mais jamais je n’ai été aussi inquiet : faute de trésorerie, des dizaines de milliers d’entreprises risquent de mettre la clé sous la porte.

Je sais bien que l’on nous dit que l’Etat fait beaucoup pour éviter cela. Et, à certains égards, c’est vrai : des milliards d’euros ont été prévus pour soutenir nos entreprises et l’on ne peut vraiment pas dire que le gouvernement se désintéresse de l’aspect économique de la crise sanitaire actuelle.

Cependant, l’action de l’Etat est tellement déconnectée des réalités qu’elle ne peut pas porter les fruits espérés. Je ne prends qu’un exemple, que je connais bien : le cas des chantiers de travaux publics. On nous a d’abord dit que, puisque nous ne pouvions pas télétravailler, nous devions mettre nos salariés au chômage partiel. Quelques jours plus tard, la ministre du Travail nous accuse de manquer de civisme et exige que nous reprenions les chantiers abandonnés. Moi, je veux bien. Mais d’abord, pour rouvrir un chantier, les entreprises ont besoin de clients et de fournisseurs : les uns et les autres manquent. Et, surtout, à supposer que l’on puisse rouvrir un chantier, comment le chef d’entreprise peut-il prendre la responsabilité de mettre en péril la santé de ses salariés ? Un guide a été présenté, il s’agit du guide « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19 » datant d’il y a quelques jours à peine. Ce guide a le mérite d’exister, mais il est déjà contesté par l’ordre des architectes et des syndicats de salariés.

Par ailleurs, on nous refuse toujours la vente de masques et de gel hydro-alcoolique. Je comprends bien sûr que ces produits soient prioritairement réservés au personnel médical, mais est-il si difficile de comprendre que, faute de ces produits, l’on ne puisse pas faire venir ses collaborateurs sur un chantier ? Il faut noter à ce propos qu’en vertu du principe de subsidiarité, si souvent ignoré de nos élites, l’action des collectivités territoriales dans cette crise apparaît souvent plus efficace et plus cohérente que celle de l’Etat lui-même.

L’efficacité est une fonction de l’échelle. L’on ne traite pas forcément les mêmes problèmes au niveau micro qu’au niveau macro. Le centralisme jacobin montre ici ses faiblesses.

Ce qui me paraît le plus étrange, ce sont les annonces de prêt et de délai de paiement accordés aux entreprises pour les aider à franchir cette passe difficile.

En soi, cela me semble évidemment excellent. Mais, si l’Etat voulait vraiment nous aider, il serait beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficace d’adopter une mesure, que je réclame depuis longtemps en criant dans le désert : il suffirait que l’impôt sur les sociétés (IS) ne frappe que les bénéfices sortis de l’entreprise. Tous les bénéfices conservés dans l’entreprise, soit pour renforcer les fonds propres ou la trésorerie, soit pour préparer les investissements ou embauches à venir, devraient être défiscalisés. Taxer au bilan des bénéfices laissés dans l’entreprise, revient à taxer un bien social ! Cela pénalise autant l’actionnaire que les salariés mis en difficultés par la fragilité de l’entreprise trop souvent causée par un manque de trésorerie…

Ne pas fiscaliser les bénéfices laissés dans l’entreprise donnerait instantanément à la plupart des PME un bol d’air; cela coûterait beaucoup moins à l’Etat ; et surtout cela éviterait que, dans quelques mois, nous ayons des dizaines de milliers d’entreprises au tapis et des centaines de milliers de salariés supplémentaires au chômage. L’idée commence à se répandre sur les réseaux sociaux. Qu’en pensez-vous ?

Christophe Machard,

gérant d’entreprise