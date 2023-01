Français, à vos calculettes !

Une énième mini-réforme des retraites vient enflammer la population française.

Pratiquement tous les dix ans, la faillite de notre système est remise sur la table.

Je me souviens d’une discussion que j’avais eue avec notre député, fier d’annoncer, voici 12 ans, la mise en place de la retraite à 62 ans.

Je lui avais demandé alors : Pourquoi ne pas passer, comme tous les autres pays, directement à 65 ans ? Il m’avait répondu : Si on le fait, on mettra les Français dans la rue. À quoi j’avais répondu : À 62 ans aussi.

Ça a bien sûr été le cas et « bis repetita », en passant aujourd’hui à 64 au lieu de 65, nous sommes bons pour trois manifestations monstres, au lieu d’une seule si nos « politiciens » avaient eu un peu de courage.

C’est pourquoi je demande à nos « grévistes patentés », avant « d’emmerder » nos compatriotes, comme aurait dit Pompidou, de sortir leur calculette et d’évaluer le coût réel de nos retraites.

Première méthode : Si on cumule le taux salarial à 6,90 %, plus patronal à 8,55 %, nous arrivons à un total de 15,45 % du salaire brut.

Le salaire moyen étant de 2 500 €, la cotisation semble se limiter à 386,25 € mensuels.

Une autre méthode, beaucoup plus réaliste, consiste à calculer le coût total des cotisations, plus la compensation de l’État (c’est-à-dire encore nous).

Nous pouvons alors partir d’une autre donnée qui est le nombre de travailleurs finançant un retraité.

Ils étaient 4 pour 1 en 1960, 1,7 pour 1 aujourd’hui et devraient être 1,2 pour 1 en 2050.

C’est-à-dire que, pour un salaire moyen de 2 500 € et une retraite moyenne de 1 500 € (données gouvernementales), le coût réel pour un salarié « moyen » mensuel en euros constants était de :

1 500 € / 4 = 375 € en 1960, soit 15 % du salaire brut.

Il est aujourd’hui de 1 500 € / 1,7 = 882 €, soit 35 % du salaire brut !

Et il devrait atteindre 1 500 € / 1,2 = 1 250 € en 2050, soit 50 % du salaire brut.

La réalité est donc tout autre que ce que l’on dit aux Français car on leur cache la partie payée par leurs impôts.

Plus grave encore, on occulte également la dette laissée à nos enfants et petits-enfants pour ce qui concerne les retraites des fonctionnaires.

C’est effectivement aujourd’hui que vous payez cette somme, 882 € * 12 * 43 = 455 112 €, soit l’équivalent de deux belles propriétés que vous pourriez louer tout en conservant le capital.

Si vous pensez que ce n’est pas assez, alors, oui, continuez votre grève !