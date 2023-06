On ne peut pas compter sur les grandes surfaces pour aider les Français face à l’inflation des prix alimentaires. Ne parlons pas des boîtes de sardines qui diminuent d’épaisseur à mesure que leur prix à l’étalage augmente ; il ne restera bientôt à l’intérieur que la peau pour joindre les deux bouts.

Face à l’étrangeté des affichages le consommateur est bien obligé de calculer combien il achète de poisson au milieu de la sauce toujours plus abondante. Il faut pour cela trouver le poids de poisson effectif en pourcentage dans la composition du produit en boîte (le prix égoutté n’a plus cours). Calcul aujourd’hui pour du thon nature 17 €/kg et pour des maquereaux en sauce 26 €/kg – prix en promo bien sûr !