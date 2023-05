Hausse des prix

Cette « équipe » d’autocrates nous prend pour des débiles. Elle est entièrement responsable de la crise énergétique qui frappe le peuple français. Les prix de l’essence et de l’électricité ont bondi de façon prodigieuse. Observez ainsi vos factures d’électricité et comparez ce que vous avez payé pour les premiers mois de 2022 et 2023 : vous constatez une multiplication par 6 de chaque facture. Puisque la TVA est restée inchangée, l’État gagne six fois plus. Plus les prix à la consommation montent, plus l’État se renfloue à nos dépens ! Et il s’étonne que les Français se sentent les dindons de sa farce ?