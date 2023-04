Comme M. Dumait, je pensais que le mot « inflation » était un terme qui désignait « une augmentation incontrôlée de la masse monétaire ». Mais, vérification faite dans un Larousse pourtant pas très récent, l’inflation y est bien définie comme « situation ou phénomène caractérisé par une hausse généralisée, durable et plus ou moins importante des prix ». Ainsi, l’acception populaire du mot a supplanté son sens originel. C’est sans doute comme ça que les langues ont toujours évolué, mais cette évolution est de nos jours particulièrement rapide et je pense que les médias y jouent un rôle de puissant accélérateur.