Les influenceurs Illan Castronovo, Capucine Anav, Anthony Matéo, Gaetan Debled, Léa Monchicourt et Simon Castaldi ont été épinglés par le ministère de l’Économie, pour « pratiques commerciales trompeuses ». Ils sont ainsi les premières victimes (qui devraient bientôt atteindre le chiffre de 30) de la politique de « name and shame » adoptée par le ministère. En plus de cette politique de « pilori », les intéressés vont devoir afficher pendant 30 jours des posts rédigés par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).