Inquiétants taux négatifs

Les guichets de l’État sont largement ouverts depuis le début de la Covid-19.

En cumulant le chômage partiel, les aides aux entreprises, les dégrèvements de charges sociales, les prêts garantis, le plan de relance, etc., etc., on dépasse les 500 milliards d’euros.

Ces sommes seront couvertes par des emprunts. La dette publique de la France, qui était de l’ordre de 100 % du PIB à la fin 2019, dépassera 120 % du PIB fin 2020. (Le traité de Maastricht imposait un plafond de 60%!)

On nous répète: cela n’a pas d’importance, car la France emprunte à des taux d’intérêt proches de zéro, et souvent négatifs.

Mais comment interpréter un taux d’intérêt négatif?

Partons d’exemples concrets.

Dans la vie courante, cela veut dire: Plutôt que de garder de l’argent dans un coffre, je préfère te le prêter en sachant d’avance que tu m’en rendras moins.

Ou encore: Non seulement je te rends service en te prêtant de l’argent, mais, de plus, je te paie pour que tu acceptes.

À part les œuvres de charité, les prêts d’argent ne répondent pas à des motifs philanthropiques.

Prêter de l’argent, c’est se priver de ressources. Le taux d’intérêt en représente «le loyer».

De plus, le capital ne sera récupéré que dans un avenir plus ou moins éloigné. Le taux d’intérêt a également pour rôle de prendre en compte le fait que cet avenir est aléatoire et comporte une part de risque.

Les taux d’intérêt négatifs sont en contradiction avec la logique des transactions financières mettant en jeu le facteur temps.

Quelles raisons ont-elles pu amener les banques centrales à conduire des politiques aussi déroutantes?

Un discours convenu explique que l’argent facile fera repartir la croissance et baisser le chômage.

On peut l’espérer, mais il est très probable que ce ne soit qu’un leurre.

En effet, même avec des taux d’intérêt «normaux», les projets sains et rentables auraient vu le jour.

Avec des taux nuls ou négatifs, des projets risqués ou non rentables seront réalisés, qui apporteront plus tard leur lot de déboires, de faillites, de chômage.

En outre, une bonne partie de ces montagnes de liquidités ne va pas s’investir dans des activités créatrices de richesses, mais dans des fonds spéculatifs, qui gonfleront des «bulles financières» appelées à crever tôt ou tard.

Cette politique d’argent facile risque fort de nous entraîner dans un environnement de crises financières à répétition.

Quand viendra l’heure de vérité – celle de la remontée des taux d’intérêt –, il sera trop tard.

Or, au final, c’est toujours le citoyen-contribuable qui paie ! Préparons-nous à souffrir.

Sous l’impulsion de Mario Draghi, la Banque centrale européenne avait déjà commencé à construire une pyramide de Ponzi auprès de laquelle Madoff apparaîtrait comme un joueur de bonneteau du coin de la rue. Elle poursuite cette politique désastreuse.