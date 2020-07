La crise de l’hôpital public

Compte tenu de la triste expérience de ce semestre et des doléances récurrentes du milieu médical, la question qui se pose est : Faut-il globalement plus de moyens financiers pour la santé en France ?

Actuellement, les dépenses de santé représentent 11,2 % du PIB. Nous sommes 3e mondial sur ce critère, ex aequo avec l’Allemagne, dont le système de santé a fait merveille pendant cette crise sanitaire. Seuls les États-Unis (16,9 %) et la Suisse (12,2 %) nous précèdent.

À ce stade, on pourrait penser que c’est parfait et que la question des moyens financiers ne se pose pas. Mais cet indicateur – part des dépenses de santé dans le PIB – est trompeur.

En effet, en valeur absolue, la somme allouée dépend du niveau du PIB et les dépenses par habitant sont aussi fonction du nombre d’habitants.

Il en résulte pour la France une dépense de santé de 4 695 € par habitant, supérieure à celle de la Grande-Bretagne (4 070 €) et de l’Italie (3 428 €), mais nettement inférieure à la Suisse (7 137 €), à la Suède (5 447 €), au Danemark (5 299 €) et à l’Allemagne (5 634 €).

Nos dépenses de santé stagnent depuis 2008, mais le budget de l’hôpital public, lui, croît d’environ 2 % par an depuis 2013. Les hôpitaux français ont subi près de 12 Md€ de coupe budgétaire sur la dernière décennie, intensifiée sous Hollande et Macron.

Ces constats expliquent un sous-investissement critique, mais aussi des impacts sur le fonctionnement : réduction du personnel et niveau de salaire faible ; réduction de matériel médical (environ 40 % des lits de réanimation ont disparu en 30 ans !).