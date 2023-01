Le coût de l’électricité en France

Il y a deux phénomènes qui me révoltent dans le coût de l’énergie électrique en France.

1) Le coût de production de l’électricité en France est de 42 € le kWh, grâce aux quelques centrales nucléaires que Macron n’est pas encore arrivé à fermer. C’est à ce prix qu’EDF la vend au marché européen. Et puis, elle la rachète à plus de 400 € à Bruxelles en raison de ce marché auquel le gouvernement français a bêtement adhéré.

Et Bruno Le Maire et Olivia Grégoire nous disent que nous ne pouvons pas sortir de ce marché, car nous sommes « dépendants ».

Oui, en effet, n’étant plus auto-suffisants en électricité (toujours à cause de ces fameuses centrales nucléaires), nous en importons d’Allemagne ou d’ailleurs, et ils nous disent qu’en raison de cette dépendance, nous ne pouvons pas sortir de ce marché stupide.

De qui se moquent-ils ? Croient-ils que, s’il fait froid, les Allemands ne conserveront pas leur électricité pour eux avant de nous en « céder » un petit peu ? Alors, marché ou pas, nous manquerons d’électricité.

Et il me semble préférable d’avoir des coupures de courant à 42 € plutôt qu’à 400.

2) Les fournisseurs d’électricité appliquent des hausses insupportables à leurs clients – qu’ils soient boulangers, restaurateurs, PME, PMI, etc.

Et les mêmes Bruno Le Maire et Olivia Grégoire sont en train de leur aménager des subventions pour alléger leurs charges. Et moi, et moi, et moi ? Je crois savoir que mon électricité ne va augmenter « que » de 15 %.

Mais de qui se moque-t-on encore ? EDF produit à 42 € et la moindre des choses serait que les Français puissent en profiter, alors que l’on va m’obliger à payer mon électricité 400 € + 15 % et les professionnels cités ci-dessus 400 – 30 à 40 %. On marche sur la tête !

Petite question : nos gouvernants sont-ils payés par Bruxelles ?