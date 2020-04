Le « jour d’après » et la dernière chance

Le jour d’après, quand nous aurons gagné, ne sera pas un retour au jour d’avant, a affirmé notre Président. Dont acte.

Il ne faudra pas, en effet, que ce soit pire qu’avant. Si c’est pour faire une réforme « à la française », je me fais du souci car nous avons dans ce pays la fâcheuse habitude de trouver des responsables, voire des coupables partout – sauf dans notre propre incompétence.

C’est la faute à la mondialisation, c’est la faute au capitalisme, c’est la faute à la finance – donc c’est la faute au libéralisme !

Si c’était le cas, nous ne devrions pas nous inquiéter car la France est tout, sauf libérale mais c’est tellement facile de désigner un ennemi que la majorité des Français ont, depuis des décennies, accablé de tous les maux de notre planète.

Un pays libéral a des prélèvements obligatoires faibles. Nous détenons, malheureusement, avec 45 % le record des prélèvements des pays de l’OCDE.

Un pays libéral a des dépenses publiques faibles. Nous sommes, là encore, « champions du monde », avec une dépense astronomique de 57 % du PIB.

Un pays libéral n’entrave pas la liberté d’entreprendre et façonne un environnement économique favorable à l’entreprise. Nous sommes seulement à la 32e place mondiale, de ce point de vue.

Un pays libéral a un Code du travail (ou pas du tout) lisible et simplifié au strict minimum. Notre Code du travail dépasse actuellement les 4 000 pages qu’aucun patron, même le plus petit, n’est censé ignorer.

Un pays libéral a une administration qui fait confiance aux entrepreneurs et les encourage. Nous sommes, en France, face à une administration trop souvent hostile qui, parfois, cherche à « casser du patron ».

Un pays libéral prône la concurrence dans les domaines non régaliens. Notre pays est le seul en Europe qui refuse la concurrence dans le domaine assurantiel qu’est actuellement l’URSSAF, gouffre sans fin et d’un rapport coût-qualité de service désastreux.

Un pays libéral recherche avant tout l’efficacité. La France, pays étatique par excellence, est celui où le rapport efficacité publique-nombre de fonctionnaires est le plus mauvais. Chez nous, l’État n’est pas la solution, il devient le problème !

Enfin, le libéralisme, selon Frédéric Bastiat, c’est LIBERTÉ (nous la perdons d’année en année), PROPRIÉTÉ (nous sommes de plus en plus spoliés directement et indirectement), PERSONNALITÉ (la France est de plus en plus peureuse et se tourne vers l’État pour régler le moindre de ses petits problèmes).

D’ailleurs, la déclaration des droits de l’homme de 1789 stipule clairement que l’État ne doit s’occuper que du régalien.

Alors, que faire ? Dans cette crise qui nous dépasse par son ampleur, nous n’avons pas le temps de tout remettre à plat et de repartir à zéro. Notre appétence à discuter, polémiquer, nous déchirer et finalement à ne rien faire, ou si peu, est grande.

Une seule solution serait salutaire : copier le système économique le plus performant en Europe, celui qui vient de nous démontrer sa supériorité – en l’occurrence l’Allemagne qui nous prouve sa grande efficacité, dans la gestion du covid-19 et l’efficacité de son industrie.

Avec moins de dépenses de santé par habitant que nous, l’Allemagne dispose de 5 fois plus de respirateurs, 50 % d’IRM en plus et 8,3 lits d’hôpitaux pour 1 000 habitants contre 6,4 dans notre pays. Tout cela en payant mieux ses fonctionnaires, qui sont beaucoup moins nombreux que chez nous, car ils ne sont pas surchargés de contraintes administratives.

Il en va de même pour l’éducation, la police, le traitement des immigrés, etc. Car, en Allemagne, l’entrepreneur est considéré, il est deux fois moins ponctionné et le Code du travail n’est pas le « petit livre rouge » d’un État drogué au gauchisme.

C’est de la survie de la France qu’il est question. Nous devrons bien sûr travailler plus et plus longtemps – n’en déplaise à Laurent Berger et son « indécence » indécente. Durant toute sa vie, un Allemand travaille 30 % de plus qu’un Français et il n’en est pas plus malheureux.

40 heures minimum par semaine et moins de congés, retraite à 65 ans, voire 67 ans dans un avenir proche, responsabilisation de nos fonctionnaires suivie d’une réduction drastique de leur nombre (nous en entretenons 2 millions de trop). C’est ça ou bien nous sombrerons immanquablement dans le tiers-monde – et je n’exagère pas.

Cela fait 20 ans que je prêche dans le désert. L’heure de vérité arrive. Saurons-nous saisir la dernière chance qui nous est offerte ?