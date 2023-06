Le vrai coût de la fraude sociale

Selon les sources, la fraude sociale est estimée à 6-8 milliards d’euros par la Cour des comptes, minimum 20 Mds€ par l’IFRAP, 40 Mds€ par Éric Zemmour et 50 Mds€ par Charles Prats.

Un rapport parlementaire de juillet 2019 l’a estimé, lui, entre 15,5 et 45 Mds€.

Ça me rappelle l’estimation faite par Michel Pébereau à la demande du Président Chirac annonçant une dette de la France entre 1 000 et 4 000 Mds€.

Aujourd’hui, elle « oscille » entre 3 000 et 10 000 Mds€ si l’on tient compte du « hors-bilan ».

C’est dire si, en ce qui concerne les finances de l’État, nous ne sommes pas très sérieux et c’est très grave.

Soit nos hauts fonctionnaires sont nuls, soit les gouvernements successifs leur demandent de rester dans le vague pour cacher la vérité aux Français.

En ce qui concerne la fraude sociale en France, nous pouvons donc l’estimer aux alentours de 30 Mds€ (la moyenne constatée dans le rapport parlementaire), soit environ 3,6 % des dépenses sociales qui s’élèvent dans notre pays à 834 Mds€ (données gouvernementales).

Mais le coût de ces fraudes n’est pas tout à fait exact car il faut y ajouter le coût de la gestion que l’on peut estimer, dans l’État hyper-administré que nous avons, à environ 20 % – soit, pour 1 000 € distribués à tort, un coût réel de 1 200 €.

Il faut également y ajouter ce que j’appellerais le « manque à gagner ». En effet, si ces « profiteurs » ne détournaient pas cet argent, il faudrait bien qu’ils travaillent pour subsister. Vu le nombre d’emplois non pourvus et ceux que les Français rechignent à assumer, c’est tout à fait possible.

Donc, pour un revenu net de 1 000 €, son employeur paierait 540 € de charges sociales qui entreraient alors dans les caisses de l’État.

Nous pouvons ainsi considérer que le coût potentiel pour 1 000 € distribué est de 1 740 €, soit un coefficient de 1,74 sur la fraude estimée – 52 Mds€ et non plus 30 !

Ce sont tous ces abus, pour ne pas les appeler malversations, qui, cumulés avec d’autres fraudes mais également avec le fait que le Français travaille 30 % de moins que son homologue allemand, font de la France un pays en totale déliquescence.

D’ailleurs, les agences de notation ne s’y trompent pas et, même si « Standard & Poor’s », contrairement à « Fitch Rating », a maintenu sa note, c’est accompagné d’un avertissement qui met la France sous étroite surveillance.

À quand donc une remise à plat du « système France » avant qu’il ne soit trop tard et donc que la chute ne soit irréversible ?

Faites-le tout de suite, M. Macron. Vous qui ne pouvez espérer un troisième mandat, en avez la capacité. Ne vous manque que le courage !