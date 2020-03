Les gaspillages de la gestion publique

Le libéralisme économique, c’est comme les centrales nucléaires : on sait que c’est la bonne solution, mais on ne peut s’empêcher de le dénigrer, voire de le détruire par l’accumulation et le rabâchage de fausses nouvelles.

J’en rappellerai la définition incontestable qui est celle du dictionnaire :

Libéralisme : « Attitude de ceux qui s’attachent à la défense des libertés individuelles des citoyens, doctrine hostile à l’intervention de l’État dans la vie économique, respect de la liberté d’autrui, tolérance. »

Tous les « méfaits » dont on l’accable à tort sont, en fait, dus principalement à une absence de libéralisme ou plutôt à son opposé : une forte implication de l’État dans notre économie.

Non, la France n’est pas un pays à économie libérale, mais un pays largement étatiste !

On peut facilement constater la suprématie du privé sur le public dans des domaines comme l’éducation : même nos législateurs « pro-public » envoient majoritairement leurs enfants dans des écoles privées, dont le taux de réussite est nettement supérieur, malgré les contraintes handicapantes qui leur sont imposées.

C’est la même chose dans le domaine de la médecine (les cliniques privées offrent un meilleur résultat pour un moindre coût), de l’énergie, du transport, de la production industrielle, de l’assurance sociale. Le privé a une gestion beaucoup plus responsable, par souci d’efficacité, puisqu’il ne peut pas combler les déficits par des impôts nouveaux.

Dans les « 4 Vérités » n° 1231, en démonstration de ce plaidoyer, je dénonçais le « petit gaspillage de l’État » dont j’avais été témoin en ajoutant : « On peut se poser la question de combien d’autres dysfonctionnements de ce genre sont capables nos fonctionnaires de Bercy (ou autres organismes d’État). »

Eh bien, j’en ai eu la réponse la semaine suivante, où deux « affaires » d’une tout autre importance ont été dénoncées :

– On ne parle plus de 2 000 € mais de 116 millions d’euros que la CNAM (Urssaf) ne pourra plus réclamer à SANOFI, un des leaders mondiaux de la santé. En effet, cette somme, qui correspond à un redressement, devient irrécouvrable pour, comme dans mon cas, un dépassement des 5 ans réglementaires.

– Encore plus aberrant, et toujours du fait d’un dysfonctionnement de l’AGESSA (association de gestion de la Sécurité Sociale), qui, pendant 40 ans, a – par manque de moyens se défend-elle, alors qu’il suffisait de rajouter une ligne à leur collecte globale – oublié de prélever cette cotisation, laissant tout de même croire aux adhérents qu’elle était incluse dans leur appel à cotisation.

Ne vous inquiétez pas, l’Urssaf a « pris le problème à bras-le-corps » : les cotisations de la branche « auteurs de BD » sont collectées depuis le 1er janvier 2020. Mais il reste – excusez du peu ! – 190 000 adhérents sur le carreau qui ne toucheront pas de retraite !

Magnifique, n’est-ce pas ? J’ai reçu ces deux informations en une seule semaine, ce qui laisse présager beaucoup d’autres couacs de ce genre.

C’est la démonstration que le libéralisme, même s’il ne résout pas tous les problèmes, sera, grâce à la responsabilisation, beaucoup plus efficace, donc moins dépensier, qu’une gestion étatique dont la performance n’est pas la première préoccupation.