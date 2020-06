Les leçons économiques de la Révolution

Version classique

Dans notre mémoire collective, la Révolution française se résume souvent à la Déclaration des droits de l’Homme (en oubliant « et du Citoyen »), l’abolition de la monarchie et l’avènement de la république.

Nous sommes aussi persuadés que, grâce à la Révolution, la France a apporté la lumière de la liberté à des peuples opprimés et arriérés.

C’était loin d’être le cas. Ma province natale, la Savoie, faisait partie du royaume de Sardaigne avant son annexion en 1792. C’était certes un pays pauvre, mais elle était socialement beaucoup plus moderne que la France d’ancien régime. Être noble ou membre du clergé ne conférait aucun privilège. Les grades dans l’armée et les emplois publics étaient ouverts à tous. De plus, à une époque où la terre était la principale source de richesse, la Savoie disposait d’un cadastre très détaillé qui permettait d’établir équitablement les taxes foncières.

Mais, surtout, pour la grande masse des Français, cette période fut l’une des pires de notre histoire, marquée par la mise en place d’un État totalitaire et une étatisation complète de la vie économique.

La vie socio-économique du peuple à cette époque est pudiquement passée sous silence.

Le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux le 5 mai 1789 pour mettre de l’ordre dans les finances du royaume. Mais, en poursuivant des politiques de plus en plus dirigistes, les assemblées qui se succédèrent ne firent qu’aggraver le problème.

On commença par faire appel au civisme des citoyens. Mais le refus de l’impôt ne diminua pas.

La pièce maîtresse de la nouvelle fiscalité était une contribution foncière. Mais il n’y avait pas de cadastre. De nombreuses municipalités montrèrent plus d’empressement à s’attirer les grâces de leurs administrés, en leur permettant de dissimuler, qu’à coopérer avec le fisc.