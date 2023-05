Les manques à gagner d’EDF

Dans un entretien accordé par le journaliste Dimitri Pavlenko au « lanceur d’alerte écologiste » français Fabien Bouglé, ce dernier exprime plusieurs déclarations au journaliste qui réagit :

– Nous sommes dans une situation extrêmement grave d’atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Il s’avère que, la semaine dernière, il y a eu le bilan RTE de l’électricité, grâce à quoi on peut évaluer finalement les manques à gagner de EDF.

– Le bilan RTE, c’est : combien on a produit d’électricité, combien on en a consommé, exporté, importé, etc. ?

– Exactement ! Et c’est tous les ans. J’ai donc regardé les 3 postes de manque à gagner de EDF :

Le premier poste, c’est l’indisponibilité du nucléaire. La fameuse corrosion sous contrainte. Les réacteurs auraient dû, à défaut de ces arrêts, nous rapporter 22 milliards d’euros ! Donc, là, il y a déjà une première perte.

Deuxième poste : l’ARENH, c’est-à-dire l’obligation que EDF a de vendre, de « brader » son électricité à des concurrents, 42 euros le mégawattheure. Alors que le prix du marché est de 275 euros le mégawattheure. Cette deuxième perte s’élève à 28 milliards d’euros !

– Si EDF avait vendu au prix du marché, elle aurait gagné 28 milliards en plus ?

– Exactement ! Troisième poste, EDF est obligé de racheter à 91 euros le mégawattheure de l’électricité d’origine éolienne. Mais ne peut pas le revendre sur le marché. Ça revient à l’État, 7 milliards d’euros en tout. La somme totale du manque à gagner en 2022, du fait de l’explosion du prix du marché, s’élève à 57 milliards d’euros ! Oui, Dimitri Pavlenko, 57 milliards d’euros !

– Donc, si je vous suis bien, Fabien Bouglé, si tout s’était passé dans le meilleur des mondes, si on avait pu disposer de tous les réacteurs, s’il n’y avait pas l’ARENH et s’il n’y avait pas cette obligation de racheter l’électricité éolienne, EDF aurait gagné 44 milliards d’euros l’an dernier ! On aurait presque éteint l’ensemble des dettes !

« C’est ben vrai, ça ». Mais EDF ne fait pas ce qu’elle aimerait pouvoir faire !