Il est de bon ton, chez nous, depuis plusieurs décennies, de taper sur les entreprises, et notamment sur celles qui gagnent de l’argent.

Si, en plus, elles opèrent dans l’énergie, et dans les énergies fossiles en particulier, alors là, c’est le jackpot !

Haro sur les profits ! Pardon, sur les super-profits.

Sauf que les profits n’étant pas une valeur définie mais une notion, on peut mettre dedans tout ce qu’on veut.

Ajoutons à ça, toujours chez nous, une méconnaissance quasi générale et très préoccupante en matière d’économie et de gestion, et on a matière à faire défiler dans la rue le ban et l’arrière-ban.

On accuse donc les pétroliers en général, TotalÉnergies en particulier, des dix plaies de l’Égypte. J’aimerais essayer de « remettre les pendules à l’heure » et d’ouvrir les yeux à ceux qui veulent bien qu’on leur livre de l’énergie, à la condition expresse de ne pas aller en chercher. Paradoxe souligné en son temps par le regretté Christophe de Margerie sur un plateau de télévision.

Examinons donc ce que doivent faire les méchants pollueurs pour pouvoir nous livrer de quoi nous chauffer, faire un brin de toilette et faire la cuisine. Pour ce faire, nous utilisons encore le pétrole et le gaz.

Ce pétrole et ce gaz étant une industrie de risques.

Risques techniques :

Sur ce premier volet, il suffit d’imaginer ce que peut être un incendie sur une plateforme en mer ou dans une raffinerie proche d’un grand centre urbain pour en mesurer les conséquences. Un accident de transport de produits finis par chemin de fer ou de brut en haute mer a rapidement des suites extrêmement lourdes. Les exemples ne manquent malheureusement pas, malgré les précautions prises par les professionnels.

On trouve sans trop chercher des rapports d’opérateurs ayant lutté pendant des heures pour contrôler des difficultés techniques en dormant quelques dizaines de minutes sur la banquette du 4X4 pour souffler un peu.

Risques politiques :

Vous souvenez-vous des suites du retour en Iran de ce cher ayatollah que nous avions accueilli à Neauphle-le-Château ? La rentrée en catastrophe des expatriés qui arrivaient à Charles-deGaulle en ayant laissé sur place 90 % de leurs biens suffit à comprendre ce point. Et à imaginer les sommes mises sur la table et les années de travail réduites à néant.

Troisième point, dernier mais non des moindres, les risques financiers :

La recherche d’hydrocarbures – et, tous les observateurs avertis le savent, nous en avons encore besoin pour nombre d’années malgré les affirmations de politiciens irresponsables – coûte une fortune. Juste deux ou trois chiffres : pour l’exploration en mer, le coût moyen d’un forage est peu ou prou d’un million d’euros par jour. On considère qu’il faut en moyenne 10 puits sur un champ de recherche pour trouver un gisement exploitable.

Et quand le gisement est identifié de manière définitive, plusieurs années sont nécessaires pour qu’il produise et rapporte de l’argent. Peut-on sérieusement penser que toutes ces opérations pourraient être menées à bien sans des moyens financiers en béton ? Et sans une structure de bilan irréprochable ? Car, même avec des fonds propres adaptés, il est hors de question de ne pas recourir à l’emprunt. Ces risques financiers sont tels que les producteurs sont du reste souvent amenés à se regrouper pour, justement, les minimiser. Une société est opératrice sur un permis de recherche, mais plusieurs sont en amont pour apporter des capitaux.

Ces quelques données devraient amener les éternels mécontents à se demander s’il est bien opportun de conspuer les industriels et leurs « super-profits », et aussi à réfléchir au fait que, si les hydrocarbures n’étaient plus là, il faudrait par exemple, en attendant les produits de remplacement, se passer de crayons à bille, de sandales de plage, de vêtements en polyester, de la caisse en ABS de l’aspirateur, des briques de Lego pour les gamins, et de polystyrène extrudé pour l’isolation de nos maisons … servant justement à faire baisse la consommation de pétrole et de gaz. À méditer !