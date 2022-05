L’État ne produit pas de richesse !

L’État ne produit pas de richesses. Il ne gagne donc pas d’argent. Il dépense celui des contribuables, obtenu par des prélèvements obligatoires, directs ou indirects.

Les pauvres consomment peu. Ils ne sont pratiquement pas imposés. Ils vivent presque exclusivement de la redistribution et du travail pour soi non rémunéré (jardinage, travaux domestiques, éducation des enfants, etc.).

Le gouvernement ne peut pas tout financer, comme dans les systèmes communistes totalitaires.

Presque toutes les activités rémunérées sont au service du public.

Il n’y a donc pas lieu de privilégier statutairement certaines au détriment des autres.

Le Président de la République ne peut pas combler indéfiniment les dettes de la SNCF, d’EDF, des retraites par répartition, etc.

Il ne peut pas, sans limite aucune, augmenter le nombre des hôpitaux, des EHPAD, des écoles, des tribunaux, des prisons, des commissariats de police, des gendarmeries, des bureaucraties, en bref des fonctionnaires ou assimilés, sous le prétexte du régalien.

Nous sommes au maximum de la création monétaire et de l’endettement.

La priorité des priorités doit devenir la transition capitalistique avec l’abandon du marxisme.

Vice versa, aucun investisseur privé ne va investir en pure perte par exemple dans les EHPAD, échaudé par ORPEA mis à mal par l’extrême gauche, ou dans EDF surendetté, etc.

Il est urgent de libérer nos pays de l’occupation étatiste excessive et aggravée par les institutions européennes.

Il faut y ajouter des absurdités géopolitiques.

On montrerait facilement, si c’était encore nécessaire, que la transition climatique est contreproductive.

La terre est vivable grâce à l’effet de serre, au noyau terrestre toujours en fusion, et au carbone nécessaire à la végétation.

Les actuelles sanctions prises contre la Russie vont nous coûter très cher. C’est évident.

Nos politicards sont là pour se servir, bien plus que pour nous servir !

Trop ou mal d’État (annulation de la légitime défense, etc.) finit par tuer l’État et, avec lui, les nations.