L’ignominie de certains syndicalistes

Avant de vous expliquer mon « dégoût » pour certains syndicalistes dans cette lutte contre la loi sur la retraite à points, il est important de rappeler ce qu’est une retraite par répartition.

À la sortie de la dernière guerre mondiale et afin de ne pas laisser toute une génération qui, à un âge avancé, se retrouvait sans revenu, il a été décidé – et je le comprends – qu’une retraite leur soit payée et financée par la génération à venir, en capacité, elle, de travailler.

C’est toujours le cas actuellement.

Donc, pour ces « super privilégiés de la RATP et de la SNCF », qui s’arc-boutent sur leur retraite unique au monde, deux à trois fois supérieure à celles du Français moyen et surtout avec un départ en retraite 10 ans plus tôt, je confirme que ce sont leurs propres enfants qui seront mis à contribution pour les financer !

Affirmer, comme l’a fait, avec d’autres, le responsable « Sud Rail », que son combat n’est pas pour lui, mais pour nos enfants et petits-enfants, c’est de l’ignominie.

C’est exactement le contraire : l’entêtement de certains syndicalistes à faire perdurer une situation inadmissible, et même indécente, va pénaliser encore plus les générations à venir.

Non contents de leur laisser une dette de bientôt 2 500 Mds€, à laquelle s’ajoutent au minimum 3 000 Mds€ supplémentaires pour les retraites de l’ensemble des fonctionnaires, ils veulent encore en rajouter une couche.

Qui êtes-vous donc pour oser massacrer votre descendance pour satisfaire vos privilèges obtenus et maintenus par votre force de nuisance ?

Qui êtes-vous donc pour vous donner le droit « d’emm … » une large population de travailleurs qui, eux, ne veulent qu’un revenu et une retraite honnêtement gagnés ?

Qui êtes-vous donc pour détruire une industrie du transport qui est déjà en France en pleine déconfiture ?

Qui êtes-vous donc, personnages arrogants, pour qui la France n’est là que pour que vous puissiez mieux la « niquer » ?

Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir garder indéfiniment dans le « cloud » toutes les vidéos qui resteront la preuve de vos odieux chantages.

J’espère que vos propres enfants vous les ressortiront lorsque vous arriverez à la retraite et qu’ils refuseront, avec raison, de vous la financer. Ce ne sera qu’un juste retour des choses !

Je suis conscient que je ne vais pas me faire que des amis, mais j’assume.