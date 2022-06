L’inflation va augmenter et perdurer !

L

’inflation élevée remonte aux souvenirs de la fin du XXe siècle avec un pic de 13,6 % en 1980. Elle a décru rapidement à 5,8 % en 1985 et n’a pas cessé de baisser jusqu’à 0,5 % en 2020.

Ça correspond au réveil de la Chine qu’avait prophétisé Alain Peyrefitte en 1973 dans son livre « Quand la Chine s’éveillera ».

En effet, nous avons maîtrisé notre inflation principalement grâce à l’importation d’un grand nombre de produits à des prix nettement inférieurs à ceux auxquels nous produisions.

Ce qui veut dire que, si nous n’avions pas eu la Chine, notre inflation serait actuellement à un niveau plus élevé.

Depuis que le Covid nous a ouvert les yeux sur les problèmes de dépendance, envers la Chine principalement, mais également sur l’augmentation sensible des salaires de ses habitants, nous redécouvrons tout naturellement un taux d’inflation réel (que nous avons déjà pu constater avant la déclaration de guerre de Poutine).

L’inflation était, en effet, de 3 % en janvier, de 3,6 % en février pour atteindre en mai 5,2 % – en augmentation de semaine en semaine.

La guerre en Ukraine n’a donc fait qu’accélérer une inflation déjà sous-jacente.

Par conséquent, nous devons nous attendre à ce qu’elle reste longtemps à un niveau élevé.

Par rapport à nos voisins européens, nous semblons mieux la maîtriser, mais il faut savoir que c’est artificiel avec une certaine application du « quoi qu’il en coûte » que nous ne pourrons pas maintenir.

Le « quoi qu’il en coûte » creuse en effet mécaniquement notre dette déjà colossale.

Et le coût de cette dette va inéluctablement exploser avec l’augmentation inévitable des taux d’intérêt.

Que cette inflation soit durable, et non conjoncturelle, c’est donc certain. Mais elle sera également beaucoup plus élevée qu’aujourd’hui pour plusieurs raisons :

– Nous devrons revenir à une production nationale, ou tout au moins européenne, en ne refaisant pas la même erreur avec les productions à bas coût des pays émergents.

– L’énergie, nous le savons, va devenir de plus en plus chère car, en attendant la production d’une énergie décarbonée (dont on voit qu’elle ne sera pas pour demain), les énergies fossiles, faute d’avoir abandonné les recherches d’autres sources d’approvisionnement, verront leur prix augmenter régulièrement.

– La boucle salaire-inflation est un danger pour la maîtrise de l’inflation et il sera très difficile d’en sortir.

– La transition écologique dans laquelle le monde se fourvoie sera extrêmement inflationniste, c’est incontournable

– La production agricole, avec toutes les contraintes qui pénalisent nos agriculteurs, aura un rendement plus faible. C’est le cas actuellement des produits bio et, là aussi, les prix vont continuer à grimper.

– Enfin, les matières premières dont nous sommes démunis ou que nous ne voulons pas extraire sur notre territoire, seront convoitées par un nombre grandissant de pays en voie de développement. Leur prix, comme c’est déjà le cas, va exploser.

Nous allons donc bien vers une inflation élevée et pérenne. Elle devrait rester longtemps au-dessus de 5 % et, avec notre surendettement, que je dénonce depuis 20 ans, la France va souffrir.

Les « beaux jours » sont donc derrière nous ! n