L’obésité de l’État français

Il suffit de 5 minutes et d’une calculette à 10 euros pour diagnostiquer l’état financier de notre pays et y remédier afin d’en faire la première puissance européenne, devançant alors nos amis allemands.

Pour cela, il faut analyser nos différents postes de «surdépenses».

Leur seule évocation nous donne la solution immédiate pour y remédier:

– Une fonction publique pléthorique et particulièrement inefficace, en sureffectif de 2 000 000 de personnes sur les 5 640 000 fonctionnaires officiellement employés.

Ce sureffectif est calculé par rapport à ce que serait la fonction publique si nous avions conservé le même nombre de fonctionnaires qu’au début des années 80 (l’informatisation nous l’aurait largement permis), ou si, tout simplement, nous nous mettions au niveau de l’Allemagne qui en compte 3 400 000 (pour une population de 30% supérieure à la nôtre).

Économie engendrée: 2000 000 x 3 500 000 (coût moyen d’un fonctionnaire au cours de son existence) = 7 000 Mds €

Pour les sceptiques, rappelons qu’un fonctionnaire embauché, cela correspond à 2 chômeurs de plus. Donc 2 000 000 fonctionnaires de moins, c’est, à terme, 4 millions de chômeurs en moins!

– Les dépenses sociales les plus élevées, et de loin, au monde représentent 31,2% du PIB.

Alors qu’en Allemagne, elles représentent 25,1% du PIB pour un résultat nettement meilleur (confirmé par le traitement de la crise Covid), soit 150 Mds € de moins. Ramenons ces dépenses à leur niveau allemand, en faisant enfin les réformes nécessaires.

Économie générée depuis l’an 2000: 150 x 20 ans = 3 000 Mds €.

Partageant ma vie entre la France et l’Allemagne, je peux confirmer que le social fonctionne nettement mieux chez nos voisins.

– Le coût de la « surréglementation française» (400 000 décrets et normes) a été évalué à 80 Mds € par an.

Économie générée depuis l’an 2000 : 80 x 20 ans =1600 Mds €.

Et que l’on ne mette pas la faute sur l’Europe car notre pays surenchérit très souvent sur les règles européennes.

– Fraudes sociales: une récente étude parlementaire donne le chiffre alarmant d’un minimum de 50 Mds € par an.

Économie générée depuis l’an 2000: 50 x 20 ans = 1 000 Mds €.

Il suffirait d’exiger de l’Urssaf qu’elle fasse son travail correctement, ce qui est loin d’être le cas de nos jours – et ce n’est pas un problème d’effectif!

Il y a malheureusement encore de nombreux autres gaspillages, mais focalisons-nous sur ces 4 principaux: nous arrivons au chiffre ahurissant de 12 600 Mds €, auquel nous devons soustraire la dette actuelle de 2600 Mds €.

C’est donc une trésorerie de 10 000 Mds € dont notre pays aurait dû disposer!

Cette somme nous aurait permis de baisser les charges et impôts qui plombent nos entreprises de 150 Mds € par an, ce qui nous rapprocherait de notre principal concurrent allemand.

Sur 20 ans, cela fait 3 000 Mds €.

Il nous resterait quand même 7 000 Mds de trésorerie nette, soit plus de 100 000€ par Français!

L’heure des comptes arrive, la seconde vague Covid risque de nous être fatale et nous ne pourrons que pleurer sur notre refus de mettre en place les mesures indispensables dès l’an 2000, comme l’ont fait nos amis allemands.

Nous en sommes tous coresponsables, moi y compris qui, malgré «20 ans de prêche dans le désert», n’ai pas su convaincre les Français du bien-fondé d’un libéralisme économique – car, NON, la France n’a jamais été libérale!

Il est très tard mais peut-être pas trop tard si nous appliquons immédiatement ces réformes indispensables.