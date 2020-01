Nous allons vers un auto-génocide!

Le mot génocide est fort, voire exagéré, mais il pourrait bien être réalité si la France et les Français continuent à tourner la tête quand certaines personnes, dont je fais partie, dénoncent ce que l’on doit appeler un crime contre notre descendance.

Pourquoi ce changement de ton de ma part?

J’ai dénoncé à longueur d’articles l’irresponsabilité et même la goujaterie de notre génération, incapable d’assumer elle-même des décisions démagogiques prises au mépris du principe de réalité. Nous avons, en l’espace d’une génération, aggravé notre endettement de quelque 6 000 Mds€ sans en assumer le moindre remboursement: la note sera donc présentée à nos enfants et petits-enfants!

On aurait pu penser que, les limites d’endettement «bilan et hors bilan» étant atteintes, on en resterait là. Malheureusement NON!

Le spectacle désolant que nous a offert, durant plus d’un mois, cette caste de nantis que sont les salariés de la RATP, SNCF et EDF-GDF s’arc-boutant sur des droits revendiqués «acquis» (mais qui ont été, déjà à l’époque, obtenus par la violence et le chantage) pour garder des conditions de départ à la retraite insensées de 52 à 55 ans contre 62 ans dans le privé et dont la rente moyenne mensuelle est:

– RATP: 3705€,

– EDF-GDF: 3592€,

– SNCF: 2636€

– Et, en comparaison, fonctionnaires d’État: 2206€,

– Fonctionnaires hospitaliers: 1904€

– et, bon dernier, le privé: 1496€!

Chacun s’accordant sur le fait que c’est inadmissible, inégalitaire et largement non mérité, notre Président décide de revenir à plus de justice en promettant qu’un euro cotisé donnerait droit à un point de même valeur pour tous.

Mais c’était sans compter sur le pouvoir de nuisance de ces catégories d’agents publics qui, non contents d’avoir profité, des décennies durant, d’avantages outranciers, ont l’outrecuidance d’en réclamer et d’en obtenir encore plus.

En effet, cette réforme, qui était censée nous apporter plus de justice, devait également permettre à un État déjà hyperendetté de réaliser des économies conséquentes.

Résultat: des premiers calculs nous apprennent que cette pseudo-réforme entraînera un coût financier supplémentaire pouvant aller jusqu’à 100 Mds€!

Il n’y a donc plus de limite. Ruinés avant d’être nés, pourquoi ne pas rajouter à notre descendance une énième couche en attendant la suivante?

Et maintenant, encore plus vicieux, nous votons des lois à leur place puisque leur application est prévue pour dans 40 ans!

Alors, oui, on peut parler d’un scénario identique à un génocide – et il faut ajouter cela aux folles dépenses prévues pour la lutte contre le réchauffement climatique (estimées à ce jour à 30000 Mds€ rien que pour la décennie commencée).

À part le suicide collectif, quel autre avenir restera-t-il à nos descendants?

Ils nous haïront et ils auront raison et, pour échapper à cette triste destinée, il ne leur restera plus que la fuite dans un autre pays, voire un autre continent, laissant ainsi la France agoniser et passer rapidement aux mains de prédateurs qui n’attendent que ça!

Peuple français, ressaisis-toi; je ne te supposais pas si lâche!