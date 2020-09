Plan de relance: qui veut perdre des milliards!

Un plan de relance de 100 milliards d’euros pour la relance économique: trop peu, trop tardif, trop complexe, trop administratif et trop étalé dans le temps (jusqu’en 2024), dénoncent de nombreux économistes et chefs d’entreprise.

Encore une fois, nous serons distancés par nos amis allemands qui, eux, ont acquis, ces dernières 15 années, les moyens financiers de leurs ambitions.

Petit retour en arrière: le dernier plan de relance après la crise de 2008 s’élevait, lui, à 57 Mds€.

À ce jour, seulement 25 ont été décaissés! Sans commentaire.

C’est mieux que rien, me direz-vous mais il faut mettre ce chiffre en parallèle avec un autre, passé presque inaperçu. Pourtant, il s’agit d’une somme importante: 136 Mds €.

C’est la somme qui a été empruntée par la CADES (caisse d’amortissement de la dette sociale), uniquement pour répondre à l’emballement des dépenses de l’Urssaf.

Cette somme, cumulée avec le restant dû, permet à la dette de la CADES d’atteindre la somme astronomique de 209 milliards d’euros, auxquels s’ajouteront, au minimum, une dizaine de milliards annuels, au cours des prochaines années.

C’est uniquement de la dette sociale. Donc, quand j’entends toute la «clique» de gauche réclamer des contreparties aux «cadeaux» faits aux entreprises, je pense qu’ils ont été largement anticipés!

Tout ce déferlement de milliards devrait nous inquiéter.

Allons-nous attendre encore longtemps sans réagir à l’agonie de la France? D’autant plus que la pandémie semble se réactiver et serait, de l’avis même de notre gouvernement, le coup fatal porté à notre pays.

Il y a pourtant une solution, que je préconise depuis 20 ans: baisser immédiatement les charges qui pèsent sur nos entreprises, industrielles particulièrement, à hauteur de 150 Mds d’euros – ce qui nous rapprocherait de nos collègues allemands.

Cette solution aurait plusieurs avantages:

– Une compétitivité retrouvée, qui entraînerait une baisse massive du chômage et donc des rentrées d’argent à la place d’une indemnisation qui nous coûte une fortune.

– La perte de recettes sociales serait, à terme, compensée par un nombre croissant de nouvelles entreprises.

– La balance commerciale deviendrait largement excédentaire – autour de 200 Mds € par an (pour mémoire, l’Allemagne dégage 240 Mds€ d’excédent commercial). Cela augmenterait notre PIB de près de 10%.

– Une relocalisation de notre industrie.

– La fin du recours excessif à l’emprunt qui pénalise nos descendants.

– Un coût certes, mais qui remplacerait avantageusement la course à l’endettement, sans en avoir les inconvénients sur la présentation de notre bilan auprès des organismes internationaux de notation.

– Une obligation de réduire drastiquement les dépenses d’État, principalement en réduisant le nombre de fonctionnaires et en améliorant leur efficacité, tout en dégageant de la trésorerie pour la justice, la défense, sans oublier le bien-être de nos concitoyens.

– Enfin, une crédibilité retrouvée au niveau international, cette mesure s’accompagnant d’une libéralisation poussée des contraintes infligées à l’entreprenariat.

C’est pourtant simple, les Allemands l’ont compris. Pourquoi pas nous?