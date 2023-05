Propositions pour réindustrialiser la France

Il aura fallu 20 ans pour que nos dirigeants s’aperçoivent que l’industrie française avait décroché, alors que le chancelier allemand Gerhard Schroeder a, lui, compris au début des années 2000 que, s’il ne prenait pas des mesures rapidement, son pays rétrograderait inéluctablement.

Entre 2003 et 2005, l’Allemagne a mis en place des réformes dites « Hartz I à IV » qui lui ont permis de rebondir pour devenir une des plus puissantes industries mondiales.

Ces réformes ont facilité le retour à l’emploi en assouplissant le contrat d’embauche, passant le taux de chômage de 12 % en 2005 à 3 % actuellement, et ont facilité la création d’entreprises grâce aux « mini-jobs » qui permettent à l’employeur d’embaucher des collaborateurs (souvent en complément de leur salaire) sans payer de charge et sans contraintes administratives jusqu’à un maximum de 400 € par mois.

La création et le développement sont également favorisés par une taxation (charges et impôts) nettement plus faible que chez nous, surtout pour les emplois qualifiés.

À ceci s’ajoute une administration qui se doit d’être au service du bon fonctionnement de l’entreprise, contrairement à la nôtre trop souvent ennemie de cette dernière !

Pendant ce temps-là, sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, était mise en place la loi sur les 35 heures qui a fait déclarer à G. Schroeder : « Je suis tout à fait pour les 35 heures … en France ! Ce sera excellent pour l’industrie allemande. »

Il a eu tout juste : la part de l’industrie dans le PIB allemand est passée depuis 2000 de 22 à 24 % du PIB, quand, chez nous, elle passait de 22 % à 9 % !

Ce triste résultat a été accéléré par un ensemble de décisions qui ont encore plus pénalisé nos entreprises industrielles : augmentation des charges sociales pour les hauts salaires (qui sont à ce jour jusqu’à trois fois plus élevés qu’en Allemagne), dérapage des impôts dits de production qui sont proches des 100 Mds€ (7 fois plus qu’en Allemagne !). Au total, les prélèvements sur la production sont de 27,9 % de la valeur ajoutée, contre 17,2 % chez nos voisins.

Selon l’IFRAP, nos entreprises paient 148 Mds€ par an de plus que la moyenne européenne !

Alors réindustrialisation, OUI ! Mais pas avec les « mesurettes » dont nous parle notre ministre des Finances.

Il peut faire toutes les courbettes à nos entrepreneurs et à ceux qui veulent s’implanter sur notre territoire, cela n’aura pas d’autre effet que d’attirer des « chasseurs de prime et de crédit impôt recherche ».

La seule motivation, sur le long terme, est le coût de gestion et les bénéfices à générer pour garantir la pérennité et l’évolution de l’entreprise. Pour cela, il faut une baisse drastique des prélèvements obligatoires en commençant par diviser immédiatement par deux les charges dites « sociales », tout en diminuant les contraintes administratives. C’est la seule solution pour retrouver nos 22 % de part de l’industrie dans notre PIB.

Un calcul simple nous démontrera que cela peut se faire sans réduire les rentrées de l’État, voire en les augmentant :

– Un taux de charges sociales divisé par deux, mais sur une base taxable multipliée par 2,5 (en repassant de 9 % à 22 % de part de PIB), assurera à l’État des rentrées fiscales 25 % plus élevées qu’actuellement (courbe de Laffer).

– Cette hausse de l’industrie se répercutera également sur les entreprises de services, dont l’industrie est le premier client.

– Avec un chômage qui, comme en Allemagne, retomberait à 3 %, nous économiserions 12 Mds€ par an (au coût actuel de 7 000 € par chômeur).

– Une hausse du PIB aurait un effet important sur les rentrées fiscales IR et TVA.

– Sans rien faire (ce qui n’est pas souhaitable), le taux d’endettement/PIB diminuerait de 13 points, passant ainsi en dessous de 100 % !

Cela ferait revenir les agences de notation sur leur dernière décision de nous dégrader de AA à AA-.

Qu’attendez-vous Messieurs Macron et Le Maire pour mettre ce plan en application ?