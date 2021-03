Réchauffement climatique, et si nous avions tout faux?

La cacophonie de nos pseudo-experts en écologie ne permet pas d’informer nos concitoyens sur l’ampleur réelle du problème du réchauffement climatique et l’efficacité des solutions proposées.

Difficile, le choix cornélien entre «l’écolo de la première heure» qui nous annonce tous les 5 ans une «fin du monde» qui n’arrive jamais, «l’écolo politique gauchiste» qui s’est planté magistralement avec son utopie communiste et qui voit dans l’écologie un autre chemin pour y arriver et «l’écolo pseudo-scientifique» qui, s’appuyant sur des «rapports» du GIEC peu crédibles puisqu’ils nous ont annoncé l’apocalypse pour 2010, puis 2030, puis 2050 et finalement 2100.

Le GIEC est surtout peu crédible puisque, après avoir fait passer l’énergie nucléaire pour l’horreur absolue, il la présente aujourd’hui comme indispensable pour sauver la planète!

Il est temps maintenant de mettre tout sur la table et repartir d’une feuille blanche avec des arguments non idéologiques et non contestables.

Première question: Quel est le problème?

Nous assistons à une augmentation indéniable des températures sur terre.

Depuis que l’homme est capable, par l’étude de carottes glaciaires, de remonter 500 millions d’années en arrière, nous constatons que la température terrestre augmente avec des pics de chaleur tous les 100 millions d’années environ.

Nous nous trouvons à ce jour sur un pic parfaitement situé dans cette courbe. La question qui se pose alors: est-ce que ce pic est accéléré par l’augmentation du CO2 d’origine humaine dans l’atmosphère?

Nous n’en avons pas la certitude, étant donné que, dans un passé relativement récent (années 1100 à 1300), un pic de température a été constaté, le Groenland (pays vert) était donc moins couvert de glace et la vigne poussait en Angleterre.

Nous n’avons donc aucune certitude que le réchauffement climatique soit dû à l’activité humaine et les «exagérations» du GIEC peuvent nous laisser sceptiques.

Deuxième question : Devons-nous réduire drastiquement nos émissions de CO2?

La réponse est que nous devons certes réduire ces émissions mais pas avec la rigueur exigée par nos «affolés de l’apocalypse».

Le taux actuel de CO2 dans l’atmosphère est de 0,04%. Sachant que l’activité humaine relâche 10 GT de CO2 par an et que l’océan en relâche, lui, 200 GT par an (20 fois plus), une réduction même de moitié du CO2 d’origine humaine aurait un effet négligeable.

Cela ne nous empêche pas de faire des efforts, mais pas dans les proportions réclamées par nos «ayatollahs» verts.

Et la France dans tout ça?

Pour une fois que nous sommes meilleurs que nos voisins allemands! La France, avec seulement 1% (l’Allemagne 3%) des émissions de CO2 du monde entier, fait partie, grâce à ses énergies nucléaire et hydraulique des meilleurs mondiaux.

Doit-on sacrifier notre pays pour une hypothétique «solution d’avenir» alors qu’en supprimant la centrale de Fessenheim et en la remplaçant par une très polluante centrale au charbon qui émet 6 à 12 millions de tonnes CO2 par an, nous obtenons le résultat inverse?

Doit-on laisser le soin de diriger notre avenir à une «convention citoyenne» qui, au mépris du peuple français, ne représente qu’une poignée d’hurluberlus manipulés par des intégristes écolos?

Ne devrait-on pas informer nos compatriotes que, pour remplacer la production d’une centrale nucléaire qui occupe 8 hectares au sol, il en faut 1600 pour le solaire et 14 000 pour l’éolien (1750 fois plus)?

La seule COP 21, si elle est appliquée, coûtera 25000 Mds € jusqu’en 2030. C’est, à ce jour, 10 fois le coût du Covid-19!

Autant dire un suicide collectif!

Et pour un résultat aléatoire, car il faudrait convaincre tous les pays, même ceux en développement – et sans même être sûrs du diagnostic!

Nous ne saurions alors pas maîtriser la révolte mondiale qui en découlerait, bien avant la catastrophe annoncée et qui aurait un résultat pire qu’un réchauffement climatique, quelle que soit son intensité. Le remède serait donc pire que le mal!

Je préconise donc que l’on utilise cette somme astronomique à se protéger contre le réchauffement comme l’ont très bien démontré des pays comme Dubaï, petit paradis sur terre, malgré une température largement au-dessus des pires scénarios annoncés.

Cela vaut la peine d’y réfléchir, n’en déplaise à nos «écolos illuminés»!