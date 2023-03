Réforme des retraites : enfin !

Je n’ai aucune sorte de sympathie pour Emmanuel Macron et son gouvernement, toutefois je suis content que cette réforme des retraites soit acquise, même si elle l’a été par un coup de force.

Cette réforme était nécessaire et aurait dû être déjà proposée durant le premier quinquennat du président.

Elle était indispensable si l’on voulait conserver le système de retraite par répartition qui arrivait à bout de souffle en raison de l’allongement de la vie de la population. C’était une simple question de bon sens.

Je pense même que cette réforme aurait dû aller beaucoup plus loin car il est à peu près certain qu’il faudra la réactualiser dans 5 ou 10 ans.

Pour le gouvernement, tant qu’à être impopulaire, autant l’être pour une réforme durable. Il fallait fixer un âge de départ à 65 ans et surtout supprimer beaucoup plus rapidement les régimes spéciaux qui sont particulièrement injustes pour les retraités du privé.

Dans quasiment tous les pays d’Europe l’âge de départ à la retraite a été porté à 65 et même à 67 ans. Pourquoi cela serait-il impossible en France ? Les Français seraient-ils plus fragiles et plus vite fatigués que nos voisins européens ?

Quand je vois des lycéens, sans doute manipulés par des associations gauchistes, manifester parce qu’ils craignent de devoir travailler plus longtemps, alors qu’ils ignorent tout du monde du travail, je trouve ça pathétique.

Bien sûr, il faut des aménagements pour les carrières longues et les métiers pénibles.

Le gouvernement semble en avoir tenu compte.

Et puis, les patrons ne sont pas des tortionnaires. Il y a toujours au sein d’une société la possibilité d’obtenir des postes moins fatigants pour les fins de carrière.

Depuis les années Mitterrand, il y a une sorte de désamour des Français à l’égard du travail.

On a favorisé la culture des loisirs, des vacances et des week-ends prolongés.

En France, au mois de mai, on ne travaille plus que 15 jours sur 31 !

Concernant cette réforme des retraites, Marine Le Pen avait demandé l’organisation d’un référendum. C’était une mauvaise idée, car le résultat était connu d’avance. À la question : « Voulez-vous travailler jusqu’à 64 ans », 80 % des électeurs auraient répondu non et la réforme aurait été jetée aux oubliettes.

Il faut regarder une fois de plus vers la Suisse où, voici quelques années, on avait demandé aux électeurs s’ils souhaitaient une 5e semaine de vacances.

Les citoyens helvétiques avaient répondu non car cette semaine supplémentaire pouvait fragiliser un certain nombre de sociétés.

Pour la démocratie directe, il faut des citoyens responsables qui pensent en priorité au bien de la collectivité et non à leur situation personnelle.

Malheureusement, les Français ne sont pas encore arrivés à ce stade de responsabilité.