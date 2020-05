Relocalisation ou retour en enfer ?

C’est un retour en enfer fiscal, normatif et étatiste pour les entreprises auxquelles on demande des relocalisations.

C’est principalement l’industrie qui est concernée.

Les délocalisations intervenues depuis le début des années 2000 ne sont pas dues à un « appât du gain », comme le laissent supposer les pseudo-économistes autoproclamés des médias, qui n’ont jamais créé d’entreprise industrielle et ignorent les handicaps que nous accumulons par rapport à nos concurrents.

Ces concurrents sont majoritairement implantés en Europe, même s’il est vrai que certains domaines, généralement de l’industrie polluante, ont été abandonnés au profit des pays orientaux.

Enfer fiscal : Les chiffres, je les ai donnés dans mes précédents articles. La France a donné la priorité à son administration sur son industrie, monopolisant ainsi des besoins financiers extravagants qui ont abouti à une surtaxation de nos entreprises engendrant leur disparition (50 % ont disparu en 15 ans).

Celles qui ont survécu ne peuvent pas dégager assez de fonds propres et sont donc fragilisées. Il leur restait comme solution d’aller chercher du rendement dans un pays plus accueillant fiscalement. D’où des délocalisations pour celle qui en avaient la capacité. C’est la principale raison du faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France.

Les paradis fiscaux n’existent que parce qu’il y a des enfers fiscaux, comme la France !

Enfer normatif : 400 000 normes, loi et décrets, etc. – que nul n’est censé ignorer ! C’est, en France, le quotidien des chefs d’entreprise, mais aussi des particuliers.

4 000 pages d’un Code du travail que Nicolas Sarkozy pensait pouvoir « dépoussiérer », alors qu’il n’en contenait à l’époque que 2 400 (plus de 300 pages y ont été rajoutées rien que pour le passage de 39 à 35 heures) !

Les mêmes contraintes pour une TPE (très petite entreprise) que pour une multinationale. Je me souviens d’une réunion demandée par le ministre des PME Renaud Dutreil à laquelle participaient notre député et un représentant de la Préfecture pour « nous simplifier la vie », sans que cela coûte de l’argent à l’État (les caisses étaient déjà vides en 2004).

J’avais proposé la réduction du nombre des registres de sécurité obligatoires que nous étions censés tenir à jour et présenter à l’inspecteur du travail lors de ses visites de contrôle.

Avant d’en donner le nombre, j’ai demandé leur estimation à chacun des participants. Celui qui était le plus proche l’estimait à 8. Il y en avait à l’époque, pour l’industrie, 76 ! Au point que le représentant de l’État me dit : « Vous racontez n’importe quoi, M. Goudron. » J’en avais fait auparavant un tableau avec date et numéro de décret que je lui ai remis. Son étonnement passé, il m’a dit : « Mais on n’a pas pu faire ça, c’est impensable ! »

Et si, vous l’avez fait et ma tête à couper que vous en avez rajouté d’autres depuis !

Cet exemple vécu vaut tous les discours.

Enfer étatiste : C’est l’histoire de l’œuf et de la poule. Est-ce l’overdose de fonctionnaires qui a créé cette jungle normative, ou est-ce l’accumulation dans le temps de ces règles qui a généré un nombre démesuré de fonctionnaires ?

C’est en tout cas un système auto-alimenté qui fait que, même si une majorité d’hommes politiques ont inclus dans leur programme une diminution plus ou moins grande des effectifs, le nombre de fonctionnaires continue à augmenter. Pire, cette augmentation est réclamée par une majorité de Français.

L’exemple de la gestion de crise du Covid-19 a démontré l’inefficacité, voire la nocivité de cette administration pléthorique.

Nous sommes ridicules devant nos voisins allemands qui, avec un budget inférieur au nôtre, ont fait nettement mieux – avec, cerise sur le gâteau, des équipements et des salaires bien supérieurs.

Ne croyez surtout pas que ce dysfonctionnement ne concerne que la santé. C’est pareil, sinon pire, dans toutes les autres administrations !

La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts, disait Clemenceau.

En conclusion, M. Le Maire, si vous voulez faire revenir nos entreprises, il est impératif au préalable de réformer cette « foutue France » et de ramener notre environnement économique au niveau de la moyenne européenne, ce qu’a fait l’Allemagne depuis déjà 20 ans.

Si, au contraire, vous utilisez le chantage ou la coercition, vous pousserez nos entreprises dans le précipice !