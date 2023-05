Si l’État avait aujourd’hui le personnel de l’époque Pompidou, il aurait expliqué à la télévision que le système par répartition est absurde car il ne tient pas compte des lois naturelles des naissances et décès ; qu’il a été institué pour des raisons électoralistes (voici une retraite, alors que vous n’avez jamais cotisé, donc votez pour moi) ; qu’il faut évacuer ce système petit à petit sur 10 ans et basculer sur la capitalisation comme les fonctionnaires l’ont fait depuis longtemps ; que l’âge de départ unique est une ânerie (car il mélange le salarié qui travaille l’hiver dans un bureau chauffé et l’été dans un local climatisé avec le couvreur qui travaille sur les toits) ; qu’il faut se concerter pour chaque métier, et parfois à l’intérieur de chaque métier, pour trouver la bonne date (et, pour les sédentaires, ne pas oublier qu’un arrêt trop tôt déclenche souvent la maladie d’Alzheimer !).

Charles Aznavour a travaillé au-delà de 90 ans, alors ?