66 % des Français sont favorables – dont 34 % tout à fait favorables – à ce qu’un vote ait lieu à l’Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Cette position est surtout marquée chez les plus jeunes (68 % chez les moins de 35 ans), les plus pauvres (67 % des catégories les plus pauvres), ou les chômeurs (66 %), mais elle est majoritaire même parmi les Français aisés (56 %) et les retraités (58 % chez les 65 ans et plus).