Scandaleuses insultes de Muriel Pénicaud

Vous êtes chef d’entreprise dans le secteur des travaux publics. Comment avez-vous réagi aux propos de Muriel Pénicaud sur le manque de civisme des entreprises de ce secteur ?

Je trouve cela surréaliste. Nous nous faisons d’abord insulter par le président de la république parce que nous aurions été inconscients de nous promener le 15 mars, alors même que le gouvernement nous invitait à sortir de chez nous pour voter. Puis nous nous faisons à nouveau insulter par la ministre du Travail parce que nous écoutons le président et que nous nous confinons chez nous. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous subissons ce confinement, puisque cela représente un grave manque à gagner pour toutes les entreprises.

Mais comprenez-vous le point de vue de Mme Pénicaud qui dit, en substance, que les salariés doivent télétravailler sauf quand ce n’est pas possible, auquel cas ils doivent se rendre sur leur lieu habituel de travail.

Bien sûr que je comprends. Sauf que c’est typiquement un raisonnement d’énarque ! Nous ne sommes pas seuls à décider de l’ouverture d’un chantier : si nos fournisseurs et nos clients sont fermés, comment pouvons-nous travailler ? Par ailleurs, personnellement, je ne prendrai certainement pas la responsabilité de faire venir mes salariés sur un chantier sans assurance pour leur santé. En tant que ministre du Travail (et donc ministre en charge de compliquer toujours davantage la vie des entrepreneurs), Mme Pénicaud est bien placée pour savoir que c’est une responsabilité pénale pour le chef d’entreprise de s’assurer que tout a été fait pour préserver la santé de ses salariés. Il est évident que, si je demande à mes salariés de venir sur un chantier et que l’un d’eux attrape le virus, c’est moi, et pas Mme Pénicaud, qui passerai au tribunal ! Il est hors de question de mettre un salarié en situation de danger pour lui ou son entourage. La valeur de nos entreprises, ce sont les personnes qui y travaillent.

Mais n’y a-t-il pas quelque chose de vrai dans cette critique du manque de civisme de certains qui veulent profiter de l’épidémie pour profiter du chômage partiel ?

J’ignore dans quel monde vivent nos ministres, mais je ne connais personnellement pas un seul chef d’entreprise qui regarde avec plaisir son chiffre d’affaires s’effondrer. D’ailleurs, pour le moment, cette histoire de chômage partiel n’est pas très claire, puisqu’entre les annonces du président et la discussion de la loi au parlement, le périmètre a beaucoup évolué. De toute façon, le patron paie – alors qu’il n’a, par définition, aucune recette – toutes les autres charges qui ne s’arrêtent pas miraculeusement sous prétexte qu’un virus perturbe nos chantiers. Donc, non, ce n’est pas le manque de civisme des entrepreneurs qu’il faut incriminer. Les ministres pourraient d’ailleurs peut-être commencer par faire leur mea culpa : leurs ordres et contre-ordres ont rendu totalement inaudible le message d’Emmanuel Macron. Il est aujourd’hui impossible de savoir si l’épidémie est grave ou pas ; s’il faut aller sur les chantiers quand on le peut ; si l’État va aider nos entreprises à traverser cette mauvaise passe ; etc.

Que proposez-vous donc ?

Tout simplement qu’on laisse les entrepreneurs entreprendre ! Mais dans de bonnes conditions. Que l’État joue son rôle régalien. Par exemple en assurant la sécurité de nos concitoyens, et notamment la sécurité sanitaire. On peut ainsi se demander où sont les masques, les stocks de gel hydroalcooliques, les respirateurs, les tests.

Pour reprendre le travail, nos collaborateurs ont besoin d’être rassurés et protégés. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Mais demander à des personnes d’aller travailler sans protection, comment est-ce possible ? Si la situation est gravissime, c’est aussi parce que nos entreprises sont fragiles. Les énarques estiment toujours qu’ils connaissent mieux que nous notre métier. La réalité, c’est qu’à force de concocter des lois idiotes et une fiscalité délirante, ils ont affaibli le tissu des PME françaises. La plupart des sociétés françaises n’ont pas la trésorerie suffisante pour tenir deux mois si le confinement se prolonge. Alors qu’il serait si simple de ne taxer à l’IS que les bénéfices que les actionnaires empochent et de ne pas taxer les bénéfices réinvestis dans la société ou laissés sur le compte courant de la société.

Arrêtez de penser que les patrons sont tous des tricheurs et des exploiteurs ! C’est nous qui embauchons et qui faisons vivre l’économie du pays, pas les fonctionnaires de Bercy !

Entretien avec Christophe Machard

Chef d’entreprise et élu à la Chambre de commerce du Val-d’Oise