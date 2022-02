Small is beautiful : pour une vraie concurrence

Je me souviens d’une discussion avec un grand commerçant à la chambre de commerce qui me disait : « Le commerce, c’est d’abord l’emplacement, ensuite l’emplacement et enfin l’emplacement ! »

Certes.

Par conséquent, dans un pays de liberté, il ne saurait y avoir de monopole des emplacements commerciaux.

C’est théoriquement le cas, bien sûr, mais, dans les faits, nous constatons tout autre chose.

Nous déplorons tous la disparition des commerces en centre-ville.

Pourquoi cette disparition ? Tout simplement parce que ces centres-villes ne sont plus des lieux de passages capables de capter les flux de commerce.

Il est donc nécessaire, pour dynamiser les centres-villes, et y réimplanter des petits commerces, d’y faciliter les flux.

Des techniques existent mais ce n’est pas là l’objet de mon article.

Jadis, les villes prospéraient au croisement de chemins, sur les grands axes de passage, au confluent de fleuves ou au bord des endroits où la mer était plus calme et où les navires pouvaient donc accoster.

Les villes se développaient aussi autour des grands marchés, foires et autres occasions d’échanges. Ou, en Orient, à côté des oasis, points de passage obligés des caravanes.

Lors de la conquête de l’ouest, en Amérique du Nord, les villes commerçantes se sont développées autour des gares. Puis, aux temps modernes, les aéroports ont capté de nombreux points de ventes et de centres commerciaux.

Quels sont les axes de passages aujourd’hui ? Les aéroports, les gares de grandes lignes, les gares RER et les autoroutes.

Et que constate-t-on ? Partout, les mêmes commerces tenus par les multinationales de la restauration ou des grandes enseignes de librairie.

Il n’y a pratiquement aucune différence entre les commerces de bouche d’une aérogare, d’une aire d’autoroute ou d’une gare TGV.

Partout, la même malbouffe, la même chaîne de librairie, véritable uniformisation qui ne profite qu’à un petit nombre d’entreprises.

Pire, la canalisation des flux prive les petits commerces de centre-ville de clients.

Ainsi l’enrichissement des plus riches se fait au détriment des plus pauvres. Rien de nouveau sous le soleil !

Mais ce qui est ahurissant, c’est que ces emplacements sont bien souvent des concessions. Par conséquent, l’État, les collectivités territoriales, ou les sociétés publiques en charge de ces concessions, pourraient imposer une véritable concurrence dans les cahiers des charges.

Bien sûr, en théorie, la concurrence existe. Mais seulement entre grands.

Pourquoi un petit bistrot, un petit libraire, ou le PMU de Mme Michu ne pourraient-ils pas s’installer sur une aire d’autoroute ? Tout simplement à cause de l’assise financière délirante exigée lors des appels d’offres. Comme les candidats sont tenus de répondre pour plusieurs zones géographiques à la fois, les seuls à pouvoir soumissionner à l’appel d’offres sont les grandes multinationales.

Bien sûr, l’unique raison de cet état de fait absurde réside dans la recherche de la rentabilité.

Mais cela pose deux problèmes.

D’abord, cette rentabilité est celle d’actionnaires déracinés, au détriment de la vie de nos provinces (les « territoires » comme disent avec dégoûts les énarques, responsables de l’appauvrissement de notre pays) et non une mesure de saine gestion au profit des contribuables ou des usagers

Par ailleurs, tout le monde sait qu’un monopole ou un oligopole est nuisible pour le consommateur final. En dehors du fait que le prix se trouve ainsi tiré à la hausse, qui peut préférer aller au restaurant dans une zone industrielle sans âme plutôt que dans un petit troquet de centre-ville ? Qui peut préférer acheter un bouquin au milieu de piles standardisées de « best-sellers » choisis par les médias de propagande, plutôt que dans une librairie dont le patron a lu ce qu’il conseille ?

Ainsi la concurrence est faussée et seuls bénéficient des places de vente les acteurs de la malbouffe et de la sous-culture. Il est temps de changer les choses.

Le grand économiste britannique Schumacher avait publié en 1973 un livre intitulé : « Small is beautifull ! » contre le gigantisme. C’est toujours vrai.

Et les techniques numériques offrent aujourd’hui une nouvelle vie au micro-capitalisme.

À condition que les pouvoirs publics ne faussent pas la concurrence pour le plus grand bénéfice des « copains » !