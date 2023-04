Suicidaire haine des riches

Je vais choquer plus d’un lecteur mais je veux dénoncer ce « mal français » qu’est la détestation des riches et je profite de l’information qui nous est donnée par la revue « Forbes », classant un Français et une Française parmi les personnalités les plus riches de la planète.

En l’occurrence, il s’agit de Bernard Arnault, fondateur de LVMH, actuellement homme le plus riche du monde, et de Françoise Bettencourt, héritière de L’Oréal, femme la plus riche du monde.

Il est important de préciser que leur richesse est principalement liée à la valeur de leurs actions, donc à leurs capacités de gestion de l’entreprise, qui peut fluctuer fortement avec le niveau de la bourse.

Quand « Libération » fait sa une, avec en couverture Bernard Arnault sous-titré « Casse-toi riche con ! », il y a de quoi désespérer de notre pays.

En effet, la « connerie » vient non pas de Bernard Arnault mais de ces médias porteurs de haine envers des réussites économiques françaises.

Il est d’ailleurs étonnant de constater que la richesse dénoncée ne concerne pas du tout nos sportifs, à l’image de Kylian Mbappé, sportif lui aussi le mieux payé au monde – et que je remercie également.

Pourquoi donc les remercier ? Hormis leur notoriété mondiale, dont actuellement la France a grand besoin, ces trois personnages sont une aubaine pour notre pays :

– Directement, ce sont des milliers d’emplois (196 000 pour LVMH, 85 000 pour L’Oréal, une petite centaine pour la société Zebra Valley de Kylian Mbappé).

– Indirectement, ce sont des millions d’emplois dans le monde (160 000 emplois mondiaux pour LVMH auxquels il faut ajouter les emplois de ses clients et prestataires, idem pour l’Oréal).

En ce qui concerne notre footballeur national, il est difficile de les estimer mais ils doivent se compter en dizaines de milliers).

– Contributions à l’économie française : 37 milliards d’euros pour LVMH, dont 5,4 Mds€ de recettes fiscales (2,7 en TVA et 1,7 en impôts sur les sociétés). En ce qui concerne L’Oréal, c’est un total de 2,5 Mds€ de recettes fiscales et 95 millions pour Mbappé.

– Il faut y ajouter également les centaines de millions d’euros que ces trois personnes donnent aux diverses œuvres caritatives.

Ajoutons que ces trois personnes ne pénalisent en aucun cas les Français les plus modestes.

Concernant LVMH et L’Oréal, leurs marges ne touchent que les personnes aisées : des produits identiques nettement moins chers sont à la disposition d’une majorité de consommateurs de produits dits de beauté.

Malheureusement, nous ne disposons pas de patrons du secteur industrie mécanique aussi riches que nos voisins européens, telle l’Allemagne, car notre système économique, par une surtaxation et un environnement administratif trop souvent « hors sol », ne le permet pas pour des produits à forte concurrence.

Ce devrait être l’objectif de chaque gouvernement car nous avons besoin de « producteurs riches » en plus grand nombre pour relever notre pays.

Je dis donc merci à ces trois « champions mondiaux » et chaque Français devrait en faire autant car la France, donc le peuple français, en profite par l’intermédiaire de la redistribution par l’État de ces sommes conséquentes.