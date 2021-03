Tous les emplois ne sont pas productifs!

Nos hommes politiques cherchent tous à réduire le nombre de chômeurs, leur seul objectif étant de faire baisser cette maudite «courbe du chômage» qui a été fatale à notre non regretté François Hollande.

Réduire le chômage à n’importe quel prix n’a pas de sens car, si on le fait sans réflexion, le résultat peut être catastrophique.

Je m’explique:

Il y a des employés dont le travail rapporte de l’argent, donc des impôts: il s’agit des emplois dans les entreprises industrielles et agricoles et celles qui y sont rattachées, comme certains services – dont le comptable, le juriste, la restauration et l’hôtellerie ou tout autre sous-traitant d’entreprise productive.

Ces employés rapportent de l’argent car ils participent à une économie «palpable», c’est-à-dire à la création de produits ou services à plus ou moins forte valeur ajoutée.

De l’autre côté, il y a les emplois sans plus-value, voire avec moins-value, qui consomment de la trésorerie, donc augmentent les impôts et taxes sur nos entreprises (dont notre pays est déjà en overdose).

Ces entreprises se trouvent alors fragilisées et finissent par disparaître en très grand nombre, comme le prouve la perte de la moitié de notre industrie depuis le début des années 2000!

Ces employeurs sont de différentes catégories:

– Tout d’abord une grande partie des fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Loin de moi l’idée de dire qu’il faut tous les supprimer, mais il faut en limiter le nombre au maximum.

En effet, la création de postes de fonctionnaires a trop servi dans le passé à compenser la hausse du chômage, sachant que l’embauche d’un nouveau fonctionnaire va coûter en moyenne à la collectivité, durant sa carrière et sa retraite, 3,5 millions € (source gouvernementale).

Par ailleurs, chaque nouveau fonctionnaire, par son incidence sur la compétitivité de nos entreprises, va détruire 2 à 3 postes dans le privé (selon la plupart des économistes).

Pour preuve, la prolifération de normes produites par une administration devant justifier son emploi: 400 000 normes et décrets en France contre 80 000 en Allemagne.

Cela fait grimper le prix de notre immobilier de 10 à 15% et cela se répercute sur les loyers (en moyenne 50% plus élevés chez nous qu’en Allemagne: vivant partiellement en Allemagne, je peux le confirmer).

– Ensuite, une majorité des 1,9 million d’emplois des associations, financées en majorité par l’État ou les collectivités locales et qui sont des dépenses souvent discutables et que l’on pourrait assimiler également à du « fonctionnarisme».

– On peut y ajouter un nombre impressionnant de «politiciens» qui hantent nos territoires ou que l’on a «recasés» dans des institutions «bidons» avec un fort salaire.

Donc, le rapport entre le nombre de salariés productifs et le nombre de salariés «improductifs» est à maîtriser car il y a un seuil au-delà duquel l’économise va s’effondrer. Or, aujourd’hui, nous n’en sommes pas loin.

Un pays bien géré devrait se limiter à un ratio maximum de salariés «improductifs» de 15% de la population en état de travailler. Or, nous sommes en France entre 25 et 30%!

Ne cherchons pas ailleurs les raisons de notre déclassement, mis en évidence pendant la pandémie.

Pour réagir, deux mesures s’imposent:

– La première consiste à recréer un environnement entrepreneurial qui nous permettra de revenir à un niveau équivalent à nos concurrents européens.

– La seconde consiste à se poser la question, comme l’a fait le gouvernement suédois, de notre besoin réel en fonctionnaires en partant d’une feuille blanche et en ne retenant que ce qui est indispensable au bon fonctionnement de notre pays – c’est-à-dire les fonctions régaliennes et rien d’autre.

Pour le reste des missions actuellement exercées par l’État, si le besoin s’en fait réellement sentir, le secteur privé s’y précipitera – avec, à n’en pas douter, une efficacité plus grande que le public!