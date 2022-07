Une crise majeure s’enclenche en Europe

L’Europe s’enlise graduellement dans une crise majeure dont elle ressortira très affaiblie – si tant est qu’elle puisse en ressortir, ce qui n’est pas certain.

Cette crise est le résultat de son déclin, qui s’accentue.

Toute l’Europe va entrer en récession, et la récession pourrait aisément devenir dépression.

L’euro perd de sa valeur et ceux qui ont des capitaux à placer les placent ailleurs.

La pénurie de gaz s’installe et va sans doute conduire à un hiver douloureux.

L’électricité pourrait venir à manquer, ce qui va impliquer des restrictions et une gestion de la pénurie.

Le pétrole va rester cher, le fioul et les carburants, en conséquence, aussi.

La guerre est aux portes de l’Europe et les Européens peuvent difficilement faire davantage pour contrer Poutine que sanctionner la Russie.

Ils aident militairement l’U­kraine mais, leurs budgets de défense étant tombés très bas, ce qu’ils peuvent fournir à l’Ukraine est infime.

Certains Européens en Europe occidentale renouent avec l’esprit qui avait conduit Édouard Daladier et Neville Chamberlain à Munich en 1938 et, renonçant à toutes les valeurs que la civilisation européenne est censée incarner, disent lamentablement que le dictateur criminel russe devrait être l’allié naturel de l’Europe.

Tout ce qui se passe était, hélas, prévisible, et ce depuis longtemps.

Les pays d’Europe occidentale ont, il y a des décennies, choisi, à des degrés divers et sous des formes diverses, de bâtir des États-providence très coûteux plutôt que penser à leur compétitivité économique, qui s’est peu à peu estompée.

Ceux qui ont conçu l’euro ont laissé de côté les indicateurs montrant que la compétitivité de l’Europe occidentale disparaissait.

Plus grave encore, ils ont surtout voulu ignorer que mettre en place une monnaie unique pour des pays aux gains de productivité et aux systèmes fiscaux et redistributifs différents signifiait mettre en place cette monnaie dans ce qui n’était pas du tout ce que les économistes appellent une « zone monétaire optimale ».

S’aveuglant sur les dangers découlant du fait de se placer en dépendance énergétique vis-à-vis de pays susceptibles de se conduire en ennemis, les dirigeants d’Europe occidentale se sont placés sans réfléchir davantage en dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, et ils en subissent les conséquences (l’Allemagne tout particulièrement, mais elle n’est pas la seule).

Placés sous le parapluie de la défense américaine grâce à l’OTAN (que les adeptes de l’esprit munichois détestent), les dirigeants d’Europe occidentale ont laissé leurs armées s’affaiblir militairement pendant des années.

Quand l’Union soviétique est tombée, ils ont imaginé que sa chute était venue de la bienveillance de Mikhail Gorbatchev, et pas de la stratégie de Ronald Reagan – ce qui les a conduits à considérer qu’une ère de paix perpétuelle était en train de s’ouvrir.

Les difficultés venant, lorsqu’on connaît le passé de l’Europe occidentale, il est logique que revienne à la surface l’esprit de soumission.

Tout ce qui se passe était évitable.

Pour l’éviter, il aurait fallu faire d’autres choix économiques.

Des économistes lucides et compétents existent en Europe : ils ne sont malheureusement pas écoutés.

Il aurait fallu écouter davantage aussi les géopolitologues qui ont expliqué la persistance du totalitarisme après la chute de l’Union soviétique, la doctrine Reagan, la réalité du poutinisme.

Des géopolitologues lucides et compétents existent en Europe. Ils n’ont pas été écoutés non plus.

On peut espérer que la situation tragique et douloureuse qui se dessine sera l’occasion d’un sursaut.

Les dirigeants des pays d’Europe centrale ont subi le totalitarisme et comprennent infiniment mieux ce qui se passe.

Les dirigeants des pays d’Europe occidentale semblent commencer à comprendre mais, pour l’heure, très insuffisamment.

Manque cruellement en Europe occidentale un dirigeant à même de tenir un discours churchillien et d’oser dire qu’il y aura de la sueur et des larmes, du sang peut-être, mais que seule l’opiniâtreté, et la capacité de garder les yeux ouverts et de faire ce qui doit l’être, permettra d’éviter le pire et de ne pas voir l’Europe sombrer, sortir de l’histoire, et se laisser asservir par les ennemis du monde occidental.