Une fonction publique pléthorique

Le monde attend avec impatience la fin de la pandémie et, bien entendu, j’en fais partie.

Mais cet « après » sera terrifiant et fera beaucoup plus de dégâts économiques dans notre pays et au niveau mondial – la preuve en est les dizaines de milliers de milliards d’euros injectés pour en limiter les conséquences.

Ça ne coûte rien, c’est l’Europe qui paie, dirait François Hollande !

M. Macron, plus terre à terre, nous promet un effort de soutien des entreprises, « quoi qu’il en coûte ». Il a oublié d’ajouter : « dans la limite de nos capacités et de la réaction des agences de notation et donc de nos créanciers et des taux d’intérêt qu’ils exigeront » !

Je vais encore en agacer quelques-uns, mais comparons ce « quoi qu’il en coûte » en France et en Allemagne :

– La France a budgétisé l’effort pour l’aide aux entreprises à 1,9 % de notre PIB soit environ 50 Mds€. L’Allemagne a prévu 4,4 % de son PIB, soit 160 Mds€.

– Aides non remboursables pour les TPE : France 7 Mds€ (de 2000 à 5 000 €) ; Allemagne : 50 Mds€ (de 9 000 à 30 000 €).

– Soutien aux grands groupes : France : 20 Mds€ ; Allemagne : 100 Mds€.

– Cautionnement des prêts par l’État : France : 90 % ; Allemagne : 100 %. Et c’est d’une grande importance, les banques françaises rechignent sur les 10 % restant à leur charge.

Devinez qui, de l’Allemagne ou de la France, s’en sortira le mieux ? D’autant que nos voisins maîtriseront leur déficit largement en dessous de 100 %.

Il y a les paroles et il y a les faits : les défaillances de PME s’accélèrent depuis fin mars ; elles ont plus que doublé (source Altarès).

Les milliards pleuvent et nous n’avons pas le choix mais notre « État cigale » fonce vers un avenir plus qu’incertain et nul n’en connaît d’avance les dégâts.

Bercy nous pronostique un endettement à 120 % en 2021. Donc une dépense supplémentaire de 480 Mds €, qui correspond au total des sommes supplémentaires et des pertes de rentrées fiscales et sociales qu’il faudra bien compenser.

Cela me paraît largement sous-estimé et nous serons certainement plus proches des 1 000 Mds €.

De plus, ils ont oublié que notre PIB chutera fortement (d’environ 20 % selon certains spécialistes qui me semblent fiables).

Notre dette sera alors de 2 400 + 1 000 = 3 400 Mds € et notre PIB baissera à 2000 Mds €.

Faites le calcul : la dette sera certainement plus proche des 170 % !

Pour les lecteurs qui ont, et c’est logique, du mal se représenter à quoi correspondent les milliards, et encore moins les milliers de milliards d’euros dont je parle, je leur propose une « monnaie » moins virtuelle et donc plus parlante.

Je vous propose de parler d’années de fabrication de Clio, voiture la plus vendue en France.

Sans intégrer les futures dettes qui s’annoncent pour répondre à la crise sanitaire, mais en comptant les dettes dites hors bilan, principalement les futures retraites de nos fonctionnaires, notre endettement réel à ce jour atteint 6 000 Mds €, c’est-à-dire : 4 000 années de fabrication de Clio au rythme actuel. Rendez-vous donc en l’an 6020 !

Je vous laisse méditer sur cette situation que nous devons au laxisme, durant 40 ans, de l’ensemble de nos hommes politiques.

Il n’y a pas de solution, pensez-vous ? Eh bien si, détrompez-vous et elle est facile à comprendre :

Nous n’aurions jamais dû en arriver là si nous avions, comme nos amis allemands, maîtrisé le nombre de fonctionnaires.

Les fonctionnaires allemands sont beaucoup plus efficaces que les nôtres, nous venons d’en avoir la preuve avec le COVID-19.

En investissant moins, mais mieux, dans un effectif de fonctionnaire inférieur de 2 millions au nôtre (un fonctionnaire allemand est actuellement embauché sur une base de 42 heures par semaine, avec retraite à 67 ans, ce qui correspond déjà à 1 million d’agents en équivalent temps plein). Cette meilleure productivité est également constatable dans leur police et beaucoup d’autres domaines.

Ce n’est pas moi qui l’affirme mais l’État, un fonctionnaire coûte durant toute sa vie (travail actif et retraite, y compris réversion) 3,5 millions d’euros à la collectivité.

Là encore, faites le calcul : 3,5 millions € x 2 millions de fonctionnaires en trop = 7 000 Mds€. Attaquons-nous au poids de la fonction publique et la dette fera « pschitt » !

La solution est donc évidente. Mais, pour la mettre en œuvre, il faut un courage politique qui manque à Macron comme à tous les autres !