Une gouvernance catastrophique

Certes, nous subissons des grèves et des tempêtes mais, comparativement aux autres pays de la planète les, Français ne sont pas les plus malheureux.

Pourtant, notre pays, comme disaient mes professeurs, « peut mieux faire ».

Un comparatif avec l’Allemagne est particulièrement désolant en matière de gouvernance et de gestion du train de vie de l’État.

Le Général De Gaulle avait 13 ministres. Nous en avons 37 maintenant. Sommes-nous mieux gouvernés ? Pas si sûr !

Aux dernières nouvelles, la fraude sociale s’élèverait à 45 milliards, selon Jean-Paul Garraud, député français au Parlement européen. Elle aurait augmenté de plus de 180 %, ces dernières années.

La dette du pays dépasse 100 % du PIB, alors que nous sommes, paraît-il, le pays le plus imposé du monde.

D’où vient donc ce gâchis ? Comparons.

L’Allemagne a 83 millions d’habitants, la France 66 millions.

Comparaisons financières :

– Angela Merkel gagne 15 830 € par mois (imposables), le président français 21 026 € nets d’impôt – soit à peu près 33 % de plus pour 17 millions d’habitants de moins !

– Au gouvernement allemand, 9 personnes, à Paris, 37 personnes, soit 400 % de plus.

– Budget de la chancellerie : 36,4 millions, budget parisien : 113 millions, soit 76,6 millions de plus.

– Le budget transports bat tous les records (il n’est pas chiffrable, tant il est énorme !). Pour le président français (respirons !) : un Airbus 330, deux Falcon 7X, deux Falcon 900, deux Falcon 50, trois hélicoptères Super Puma, 121 voitures. Comparons avec la chancellerie : 37 véhicules et les transports en commun !

– Pour l’hébergement, la royauté française dispose de l’Élysée. Le Premier ministre a son logement de fonction 310 m2 à Matignon. Ses collègues regagnent en limousines leurs hôtels particuliers gratuits. Angela Merkel, elle, paie son logement en location, ses factures d’eau et d’électricité, comme chacun de ses huit ministres.

– Le personnel qui travaille à la chancellerie allemande comprend 300 personnes ; en France, 906 personnes travaillent à l’Élysée. 300 % de plus !

On pourrait aussi ajouter les dépenses somptuaires de nos anciens présidents.

Il y aurait donc une corrélation entre le gâchis et le nombre de personnels administratifs.

Si, aux prochaines élections, un candidat proposait d’aligner son budget sur celui de l’Allemagne, il aurait toutes les chances de l’emporter. Tout comme la présidente d’un pays de l’Est qui a vendu son Boeing dès son élection. Ou Scott Walker dans le Wiscousin qui a mis en œuvre, dès son élection, les réformes nécessaires pour avoir un budget en équilibre (voir « Les 4 Vérités » du 18 mars 2011).

Il semblerait que nous cumulions les inconvénients du capitalisme et ceux du communisme. Aux USA, le taux de croissance avant l’épidémie était de 3,5 % ; en Chine, il était de 6 %. Et nous, avons-nous eu 1 % en 2019 ?

les syndicats communistes sont contre toutes les réformes, contre les actionnaires et contre les délocalisations. Curieusement, les communistes chinois sont actionnaires à 99 % chez Huawei et très motivés. Ils ont délocalisé les fabrications de chaussures en Éthiopie où la main-d’œuvre est beaucoup moins chère que chez eux.

Nos anti-capitalistes en sont toujours à la révolution de 1917 !

Heureusement, nous avons encore quelques bonnes entreprises, comme Peugeot – qui a dû délocaliser une de ses fabrications à Vigo en Espagne, tant les charges sont élevées chez nous !