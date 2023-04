La Russie assumant depuis peu la présidence tournante du conseil de sécurité de l’ONU (et s’en servant pour justifier ses propres positions sur la guerre en Ukraine), les Occidentaux s’interrogent sur ce qu’ils doivent faire. Certains seraient favorables à un boycott des réunions (ou, ce qui reviendrait plus ou moins au même en version plus douce, à envoyer des fonctionnaires subalternes) ; d’autres s’inquiètent de paralyser le fonctionnement du conseil de sécurité alors même que des tensions émergent un peu partout sur la planète (Soudan, Afghanistan, Corée du Nord, Taïwan, etc.).