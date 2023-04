En février 2023, la Russie était le pays le plus sanctionné au monde, avec 14 153 mesures restrictives actives (dont 11 458 consécutives à l’invasion de l’Ukraine, un an plus tôt), devant l’Iran (4 268 mesures restrictives actives), la Syrie (2 643 mesures restrictives actives), la Corée du Nord (2 133 mesures restrictives actives) et la Biélorussie (1 155 mesures restrictives actives).