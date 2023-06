J’ai cru comprendre qu’Éric Ciotti aurait provoqué une polémique en proposant d’établir un recensement ethnique et religieux à propos du taux d’absentéisme des élèves dans les écoles françaises le jour de l’Aïd.

Je n’ai jamais été opposé à ce genre de statistiques ; par exemple auprès des bénéficiaires du RSA, des locataires d’HLM, des personnes en situation d’invalidité, des auteurs de violences conjugales et de féminicides, de la population carcérale, etc. Mais il faut pousser la logique jusqu’au bout. Et ainsi compter la proportion de jeunes Français d’origine chrétienne qui ne vont pas à l’école le jour de Noël, le lundi de Pâques, le jour de l’Assomption, le 1er novembre ou le jeudi de l’Ascension … Ah oui, mais ce ne serait pas significatif, car ce sont justement des jours fériés. Et pas l’Aïd, alors que l’islam est la première religion pratiquée dans la France d’aujourd’hui.»