Le groupe américain Vice media, qui était valorisé en 2017 plus de 5,7 milliards de dollars (et qui était, alors, très prisé des jeunes générations), vient de se déclarer en faillite et devrait être racheté autour de 225 millions de dollars par la société d’investissement Fortress Investment Group. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars (100 millions de moins qu’attendu) et n’a jamais dégagé de profit.