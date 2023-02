L’Union européenne anti-écologique

Le transport des animaux vivants est un sujet épineux qui a conduit le Parlement européen à mettre en place un comité d’enquête spécial, aux conclusions aussi effroyables qu’alarmantes.

Conditions d’hygiène déplorables, stress permanent, ou encore privation de nourriture font partie des nombreux supplices endurés par les animaux au cours de leur périple.

Face à cette ignominie, de nombreux éleveurs plébiscitent aujourd’hui les abattoirs mobiles présentés comme une solution mettant la dignité de l’animal, les intérêts du consommateur et la protection de l’environnement sur un pied d’égalité. Un cercle vertueux opposé à l’inhumanité de l’élevage intensif.

Privilégier cette solution, c’est mettre un terme à des trajets de plusieurs milliers de kilomètres où règnent la saleté, les mauvais traitements et la promiscuité.

Les abattoirs mobiles permettent ainsi à l’animal de finir ses jours avec la dignité qui lui est due tout en lui épargnant un stress inutile.

Les abattoirs mobiles sont un avantage pour le consommateur qui conserve un contrôle sur la provenance et les conditions d’abattage de l’animal, à l’heure où les scandales impliquant l’industrie agro-alimentaire se multiplient. En réduisant les coûts liés au transport, cette méthode permet également de baisser le prix de vente final.

Résolument écologiques, les abattoirs mobiles diminuent la pollution engendrée par le transport maritime et routier. En favorisant la mise en place de circuits courts, ce type d’abattage ouvre la porte à une industrie tournée vers le localisme, respectueuse de l’environnement.

Répondant aux enjeux actuels, les abattoirs mobiles démontrent une nouvelle fois le retard pris par l’Union européenne en matière de bien-être animal et de protection de l’environnement. Alors que les technocrates de Bruxelles multiplient les normes toujours plus contraignantes, se priver d’une solution aussi vertueuse apparaît comme une contradiction de plus pour une Europe à bout de souffle.

Aurélia Beigneux

Député européen