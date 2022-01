2022 : l’année de tous les dangers

L’année 2022 qui commence pourrait être décrite comme l’année de tous les dangers, et sera une année de choix décisifs.

Les dangers qui ont pu grandir pendant la première année de l’effroyable administration Biden (on sait que, depuis des décennies, quand les États-Unis ont une administration faible, les dangers émergent ; quand les États-Unis ont une administration effroyable, ils grandissent vite) pourraient conduire, dans les mois à venir, à des destructions et à des affrontements majeurs.

Du côté des destructions, on peut placer ce qui pourrait résulter de l’abandon de l’Afghanistan aux Talibans et de la possibilité ainsi offerte à al Qaïda et à d’autres organisations terroristes djihadistes de retrouver une base arrière.

Les organisations terroristes djihadistes n’existent que pour semer la terreur et faire le djihad.

Il serait surprenant qu’al Qaïda et les autres organisations terroristes djihadistes qui ont retrouvé une base arrière restent indéfiniment inertes, et une vigilance extrême devra s’imposer.

Du côté des affrontements majeurs, deux zones devront être observées de près.

La première est l’Asie orientale, où la Chine entend s’emparer de Taïwan.

Rien ne se passera pendant les Jeux Olympiques de Pékin, mais ensuite, tout est possible.

La Chine communiste ne procède pas sur le mode de la guerre ouverte, mais utilise en général l’intensification des pressions, suivie par des troubles intérieurs dans le pays ou dans le territoire qu’il s’agit de faire tomber.

Suit une intervention directe.

Taïwan entend se défendre, mais n’est pas en position de force.

Seuls les États-Unis pourraient préserver Taïwan, mais il est très invraisemblable que les États-Unis agissent.

Si Taïwan tombait, cela serait une victoire majeure pour la Chine qui contrôlerait les eaux du commerce maritime passant par la mer de Chine, et le secteur de la production des semi-conducteurs, essentiels pour toute l’électronique mondiale (Taïwan est le principal pays producteur de semi-conducteurs sur terre).

Placer le monde occidental en position de dépendance est un rêve ancien de Xi Jinping qui pourrait devenir réalité.

La deuxième zone est le Proche-Orient où l’Iran des mollahs est désormais très proche de l’arme nucléaire, qui lui permettrait de se sanctuariser et d’accentuer ses menaces sur Israël et sur le monde arabe sunnite, qui commence à prendre les devants et à se préparer si nécessaire à faire allégeance.

Israël, que l’Iran des mollahs voudrait anéantir, n’a pas ce choix et fait des préparatifs de guerre.

Si Israël ne voit pas d’autre solution et, le dos au mur, doit frapper, l’Iran des mollahs réagira et actionnera sans doute les organisations qui lui sont soumises, Hamas, Hezbollah, milices Houthi, ce qui pourrait aisément conduire à une guerre régionale et au blocage du Détroit d’Ormuz, par lequel passe une large part de la production pétrolière mondiale.

Une troisième zone devra être scrutée : la frontière russo-ukrainienne. J’y reviendrai.

Les choix décisifs auront lieu en France et aux États-Unis.

Comme je l’ai déjà expliqué, l’élection présidentielle française sera l’élection de la dernière chance pour le pays : ou bien un sursaut se produira et un redressement pourra s’enclencher, ou bien le grand remplacement et le grand déclassement deviendront sans doute irréversibles.

L’irréversibilité est incarnée par deux candidats, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse.

La probabilité que ce soient les deux candidats du deuxième tour s’accroît. Et c’est très inquiétant.

Aux États-Unis, les élections de mi-mandat du mois de novembre devraient voir la débâcle des démocrates et la victoire des républicains trumpistes.

Si ces tendances se confirment, ce sera le signe que les États-Unis et le monde libre auront une nette chance de survie.

Si elles ne se confirment pas, cela signifiera que la mort de la civilisation occidentale avance.

Il va de soi que je me situe résolument du côté d’un sursaut en France, et de la survie des États-Unis et du monde libre. Les destructions liberticides résultant de l’utilisation politique de la pandémie joueront, bien sûr, un rôle : un deuxième tour Macron-Pecresse signifierait la continuation des destructions, une défaite des républicains trumpistes aux États-Unis signifierait bien pire encore.