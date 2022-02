2022 : l’année de tous les espoirs

L’actuelle administration américaine mène un travail de sape visant à affaiblir les États-Unis : retrait catastrophique des troupes d’Afghanistan, ouverture de la frontière sud avec l’intrusion d’un million et demi d’illégaux, budget délirant, inflation réelle supérieure à 10 %, suppression des pipelines et explosion du prix du carburant, etc.

Cette gestion calamiteuse et destructrice est orchestrée par un groupe d’idéologues gauchistes agissant dans l’ombre, derrière un président totalement sénile dont on peut penser qu’il ne terminera pas son mandat.

Alors, l’Amérique est-elle perdue ? Probablement pas. Il y a même de solides raisons d’espérer car l’équipe en question ne parvient pas à réaliser son agenda comme elle le souhaiterait. Pour preuves, voici quelques exemples :

– La Cour suprême de États-Unis ne sera pas diluée par l’arrivée de juges « progressistes », comme l’avaient programmé les démocrates, elle restera donc majoritairement modérée, voire conservatrice.

– La législation laxiste sur le droit de vote (interdiction d’exiger une pièce d’identité entre autres) ne sera pas adoptée, grâce notamment à l’opposition des sénateurs démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema, malgré les énormes pressions exercées par leur propre camp.

– L’audience des médias mainstream, devenus des instruments de propagande entre les mains de l’establishment démocrate, est en chute libre. Songeons par exemple que l’émission « Joe Rogan Experience », avec ses quatorze millions d’auditeurs, fait bien mieux que les mastodontes mainstream CNC, MSNBC, NBC News réunis.

– De nombreuses personnes et entreprises quittent les États bleus à forte fiscalité et à forte criminalité pour de meilleurs États comme la Floride, le Texas et le Tennessee. Ces flux migratoires redéfinissent la carte électorale en accordant plus de représentants et donc plus de poids aux États républicains au sein du Congrès lors des prochaines élections.

– Le mouvement « Defund the police », cher à la gauche américaine et ayant débouché sur une réduction des effectifs policiers dans certaines grandes villes, est d’une stupidité sans nom : la criminalité y explose systématiquement. Les Américains découvrent ainsi la perversité du « progressisme ».

– Le taux d’approbation du couple Biden/Harris est au plus bas. Du jamais vu.

Aussi les perspectives pour les républicains de prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat dans 9 mois s’annoncent-elles très prometteuses. Nous devrions assister à une déroute des démocrates. Le Congrès pourrait alors bloquer toute initiative scélérate de la Maison blanche et, pourquoi pas, voter l’impeachment du président illégitime (s’il est encore là).

Alors faut-il se réjouir ? Bien sûr.

Mais il faut également rester prudents : pour les dirigeants démocrates et la secte mondialiste à laquelle ils sont inféodés, il n’est pas question de perdre le contrôle du Congrès. C’est pour eux une question de vie ou de mort. Leur agenda mortifère tomberait à l’eau et certains d’entre eux pourraient faire face à des inculpations d’une extrême gravité.

On peut donc s’attendre à des tentatives de fraude généralisée. Précisons que le richissime oligarque George Soros a déjà débloqué plusieurs dizaines de millions de dollars pour l’organisation des mid-terms et favoriser le vote démocrate. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook s’apprête probablement à faire la même chose.

Et si l’entreprise frauduleuse s’avère périlleuse, délicate (ce que je pense), alors il existe une possibilité (certes très réduite) que les dirigeants démocrates reportent les élections, saisissant comme prétexte une opération sous faux drapeau (comme l’intrusion au Capitole du 6 janvier 2021), un hypothétique péril (terrorisme, insurrection …) ou encore l’apparition d’un nouveau virus mortel …

J’ose espérer que ce ne sera pas le cas car la réaction du peuple américain serait imprévisible avec les risques de dérapages qu’on peut imaginer.

En conclusion, l’année 2022 promet d’être très mouvementée. Restons éveillés. Cela dit, 2022 doit être vue comme une année porteuse d’espoirs pour le peuple américain et par voie de conséquence pour le monde occidental. Don’t give up and keep the fight!