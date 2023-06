À propos du conflit russo-ukrainien

Je reviens sur les pages 6 et 7 du n° 1396 des « 4 Vérités », au sujet du conflit russo-ukrainien.

L’article de M. Millière est un peu binaire : il aime Zelenski et déteste Poutine. Zelenski doit gagner et Poutine perdre. La démocratie et la liberté doivent exister en France et l’extrême droite doit disparaître. Ces postulats sont quand même un peu simplistes, mais je les laisse à l’appréciation de M. Millière.

Cela me rappelle un petit livre de mon enfance : « Le bon Toto et le méchant Tom ». L’un était tout gentil et l’autre était insupportable.

Il me semble que M. Millière oublie de mentionner un troisième « belligérant » du conflit russo-ukrainien, celui que j’appellerai « les idiots utiles ou peut-être inutiles ».

Je m’explique :

À qui profite ce conflit ? Évidemment aux USA qui, à coups de dollars, peuvent créer un désordre mondial « sans se salir les mains », en espérant probablement que cela durera le plus longtemps possible. Et, cerise sur le gâteau, ils sont suivis aveuglément par Van der Leyen et Macron.

L’article de M. Victor nous indique que nous avons versé 7,7 milliards d’euros à M. Zelenski, en plus des chars et des munitions (dont notre armée n’a pas bénéficié …).

M. Macron nous a dit plusieurs fois qu’il fallait que la Russie perde la guerre et même Bruno Le Maire nous avait promis de mettre la Russie à genoux.

Au cas où ces messieurs et M. Millière ne le sauraient pas, la Russie n’est pas un petit pays marginal à la surface du monde ; à mon avis, au lieu d’armer Zelenski à outrance et de l’inonder de dollars et d’euros (je viens d’entendre, ce qui est peut-être une « fake news », que Zelenski aurait détourné à son profit 400 millions de dollars), il serait plus utile de travailler à la paix et de se mettre autour d’une table pour arrêter le massacre en cours.

M. Macron n’a visiblement pas compris que cette escalade profite essentiellement aux USA, à la Chine et, accessoirement, à la Russie et qu’aujourd’hui, le grand perdant est l’Union européenne :

– Nous n’avons plus de gaz russe et celui que nous importons nous coûte deux fois plus cher (en particulier les gaz de schiste américains). Et nous continuons à importer du gaz russe via d’autres pays revendeurs.

– Nous importons du pétrole russe via la Chine et l’Inde. À quel prix ?

– Nous ne vendrons plus jamais d’Airbus en Russie qui va se débrouiller avec ses Tupolev et le C919 chinois. Et nos autres entreprises françaises ne pourront plus envisager de commercer avec ce pays de plusieurs centaines de millions d’habitants.

– Le dollar est en passe de devenir une monnaie marginale au profit du yuan et du rouble.

– Et l’économie russe ne se porte pas si mal.

M. Macron pourrait-il comprendre que les embargos qu’il a infligés à la Russie sont totalement ineptes et contre-productifs pour la France ?

Et, pour répondre à M. Millière, il y a certainement des méchants et des gentils, mais ce n’est pas en excitant les gentils contre les méchants que l’on défend la démocratie et la liberté. Il serait plus avisé de demander aux belligérants de s’asseoir autour d’une table quand il en est encore temps.