Absurde politique étrangèrede la Macronie

Les Français se sont largement abstenus aux dernières élections.

Tous les experts politiques y voient un rejet de la politique.

En réalité, les Français ne fondent-ils pas leurs abstentions sur une analyse politique?

Ne jugent-ils pas que la France n’est plus dirigée en fonction d’un projet politique cohérent?

Ils sanctionnent en fait l’incohérence de la régence gouvernementale qui va à hue et à dia.

Les exemples qui illustrent cette situation sont malheureusement pléthore:

– Emmanuel Macron, qui prétendait au statut olympien de Jupiter, n’est désormais qu’un commentateur. Il donne moult entretiens: à l’hebdomadaire « Elle » dans lequel il s’alarme de la radicalisation de la société française, à Brut où il discourt sur l’actualité, parlant en fonction de ce que veut entendre son interlocuteur, se contredisant et restant dans l’inaction du spectateur.

– Le Président de République, si souvent volubile, est soudain muet et ne dit mot de son échec sans appel dans les élections régionales et départementales. Comme c’est étrange!

– L’Assemblée nationale acte le retour du père avec l’augmentation du congé parental, mais le passe à la trappe avec la «PMA pour toutes » – un vrai travail d’apprentis sorciers dont on verra les conséquences dans quelques années quand les enfants sans père prendront conscience de son absence!

– Deux ministres, et pas des moindres (Justice et Intérieur), s’étripent au lendemain d’élections perdues.

– Des juges syndicalistes partent en guerre contre le ministre de la Justice. Les Français assistent, médusés, à une perquisition tonitruante, avec force moyens, de la Chancellerie, pour rechercher des preuves de conflits d’intérêts – du jamais vu!

Dupond-Moretti a certes eu le tort de critiquer des juges qui n’admettent aucune critique et ne veulent pas rendre des comptes.

Ces juges se fourvoient et alimentent le rejet de la Justice par les Français. C’est là une crise majeure!

– L’Union européenne sombre dans une crise structurelle, mais Emmanuel Macron continue plus que jamais à croire dans l’avenir de cette organisation devenue obèse et ingouvernable.

L’Allemagne y impose de plus en plus sa volonté, elle défend sans vergogne ses intérêts industriels, comme on le voit dans ses prétentions à exiger la livraison des brevets français de Dassault ou à réclamer la place de la France comme membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU!

Les valeurs et principes de l’UE deviennent une «machine de guerre» contre les démocraties illibérales de l’est européen. Même le petit Danemark, berceau de Hamlet, n’échappe pas aux censeurs français qui s’offusquent de sa politique migratoire.

Comment ne pas se rappeler la formule de Max Gallo: «Les droits de l’homme, on est tous pour, mais ce n’est pas une explication du monde. » Surtout quand les salonnards du politiquement correct les chevauchent pour pourfendre leurs ennemis idéologiques!

– Le Kosovo, pays sécessionniste de la Serbie, devrait adhérer à l’UE, selon E. Macron.

Voilà une proposition qui va renforcer la cohésion malmenée de l’Europe et surtout renforcer sa sécurité! Chacun sait que le Kosovo est un havre de paix où les maffieux en tout genre respectent les lois et ne trafiquent pas!

Qu’en pense l’Espagne qui a eu le courage et l’intelligence de ne pas reconnaître cet État maffieux par excellence?

– Faisant fi de la vérité historique sur la tragédie du Rwanda et du rôle criminel de Paul Kagame en 1994, Emmanuel Macron commande à Vincent Duclert un rapport biaisé qui fait l’impasse sur les massacres réciproques entre les Tutsis et les Hutus. Par son voyage à Kigali, E.Macron donne une aura de crédibilité au Président rwandais au mépris des faits historiques.

On pourrait encore ajouter la volonté de puissance des minorités qui prônent la racialisation de l’Histoire, dont l’objectif est la déconstruction des principes universels de la France. Thèse défendue et propagées par de nombreux intellectuels gauchistes, en mal de crédit médiatique – sans mentionner les écolos sectaires qui alimentent l’islamo-gauchisme.

Enfin, on apprend dans un long article de presse dans «Le Monde» sur la macronie que les pro-Macron avaient « lancé Macron comme un produit».

Drôle de conception de la politique et de la démocratie, mais, dans ce cas, il faut respecter la date de péremption, visiblement dépassée!

Oui, France, tu vas à hue et à dia avec tes dirigeants!