Actuellement, trois conflits dans le monde pourraient dégénérer en guerre mondiale…

Le premier se situe en Ukraine. Il est clair que Vladimir Poutine veut que la Russie retrouve les frontières de l’URSS. Il souhaite que la Russie reprenne à nouveau le contrôle de l’Ukraine, des Pays baltes et, au Moyen-Orient, des ex-républiques soviétiques de l’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc.).

Le problème est que, d’agissant de l’Europe orientale, la Pologne et les Pays baltes, membres de l’UE et de l’OTAN, y sont totalement opposés et peuvent même se livrer à des provocations contre la Russie.

Poutine est un homme d’État à sang froid. Il ne se laissera pas emporter par l’idée du moment. Il sait ce que coûterait à son pays une guerre mondiale.

Il n’en reste pas moins que cette tension à l’est de l’Europe comporte en elle-même des risques réels. Un incident peut à tout moment intervenir qui peut dégénérer en guerre générale, d’autant plus que la Russie a massé 100 000 hommes à la frontière avec l’Ukraine, prêts à intervenir. L’Allemagne, quant à elle, va envoyer 350 soldats supplémentaires en Lituanie et la Grande-Bretagne, 350 soldats en Pologne. Il faut savoir aussi que la Russie est sur le point de devenir le principal fournisseur d’énergie à l’Europe. C’est évidemment pour l’Europe une dépendance qui contribue fortement à sa faiblesse.

Le deuxième conflit à risque est celui de Pékin contre Taïwan.

Le nouvel empereur chinois Xi Jinping a déjà fait opérer des manœuvres de débarquement par l’armée chinoise sur des îles chinoises proches du continent. « On s’entraîne pour débarquer sur Taïwan qui doit rejoindre la mère patrie. » Mais les Chinois de Taïwan ne l’entendent pas du tout de cette oreille. Taïwan dépend entièrement de Washington. C’est une Chine américaine prospère dont la population est très proche des nombreuses populations chinoises de San Francisco et Los Angeles. En cas d’attaque frontale lancée par Pékin, que ferait le gouvernement américain ? Continuer à baisser les bras, à subir et à gémir comme en Afghanistan. Il est probable que la réaction serait plus violente. L’Amérique réveillée par une telle opération pourrait montrer sa force. Il en irait de même si un navire de la flotte américaine était coulé par Pékin. On voit que, dans ce conflit, il y a lieu d’être inquiet.

Le troisième conflit est celui qui oppose l’Iran des ayatollahs à Israël.

Ces ayatollahs sont fanatiques, souvent incultes. Ils obéissent aveuglément à ce qu’ils disent être la « voix d’Allah » et si cette voix leur prescrit d’envoyer sur Israël une bombe atomique, ils n’hésiteraient pas, même si les pays voisins arabes et musulmans seraient également exposés ainsi que les Palestiniens nombreux qui vivent en Israël. Heureusement cette bombe, ils ne l’ont pas encore, mais ils y travaillent.

Tout cela fait un ensemble de risques redoutables. On dit aux enfants : Ne jouez pas avec le feu. Il faudrait le dire aussi aux adultes, aveuglés souvent par ce qu’ils croient être l’intérêt national, en fait, plus simplement, par leur ambition. Cette ambition humaine a, dans l’histoire, engendré crimes et catastrophes qui ont fait des millions de victimes !