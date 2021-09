Afghanistan : une « réussite » pour l’administration Biden

Décidément, rien n’est expliqué en France de ce qui se passe en Afghanistan et de ce qui s’annonce pour le proche avenir.

Faut-il le rappeler ? Ce qui a eu lieu n’a pas été une défaite des États-Unis, ou plus exactement, cela a été une défaite auto-infligée, autrement dit : l’administration Biden a voulu que cela se passe ainsi.

Nulle armée n’abandonne une base stratégique telle que la base de Bagram en pleine nuit, sans prévenir les autorités locales, et en laissant toutes les armes sur place, sauf s’il s’agit de créer des conditions de débâcle et de laisser les armes abandonnées aux mains de l’ennemi.

Les chefs militaires américains ne sont pas abrutis et n’ont pu faire cela si ce n’était délibéré.

Nul chef militaire ne peut imaginer que l’armée d’un pays puisse se défendre si elle est privée de logistique et de moyens de communication : l’armée afghane a été privée de logistique et de moyens de communication après l’abandon de Bagram : elle a été condamnée à se rendre, avant d’être massacrée.

Une fois encore, les chefs militaires américains ne sont pas abrutis et n’ont pu faire cela si ce n’était délibéré.

D’autres éléments s’ajoutent : les chefs Talibans, prudents, ont proposé à l’armée américaine de garder la ville de Kaboul jusqu’à la date butoir qu’ils ont fixée : le 31 août.

L’armée américaine a abandonné Kaboul et n’a voulu garder que l’aéroport de la ville (que les Talibans ont alors confié à une branche d’al Qaïda, le groupe Haqqani) et a accepté la date du 31 août.

Il était évident que laisser Kaboul aux mains de l’ennemi, et ne garder que l’aéroport, allait accroître le risque d’une attaque terroriste, et rendre l’évacuation très difficile.

Il y a eu une attaque terroriste, qui a fait treize victimes américaines et près de deux cents victimes afghanes, et l’évacuation a été très difficile.

Nombre d’Américains présents en Afghanistan n’ont pu rejoindre l’aéroport, car le groupe Haqqani ne les a pas laissés passer, ce qui était aisément prévisible.

Nombre d’Afghans ayant travaillé pour les États-Unis n’ont pas pu, eux non plus, rejoindre l’aéroport, car le groupe Haqqani avait bien moins de raisons encore de les laisser passer.

Des Afghans ont été embarqués dans les avions militaires américains mais, pour l’immense majorité d’entre eux, ils n’ont jamais travaillé pour les États-Unis, et ont été pris au hasard dans la foule qui se pressait devant l’aéroport.

Quiconque croit à l‘incompétence de la part de l’armée américaine fait preuve d’une crédulité confondante.

Dois-je le répéter ? Les chefs militaires américains ne sont pas abrutis.

Ils ont agi délibérément. Des ordres ont été donnés, et ils ont obéi.

À moins de penser que tous ceux qui constituent l’entourage de Biden, et qui ont donné et donnent les ordres, sont dans un état mental plus grave encore que celui qui affecte le sénile Joe Biden, et ne sont plus capables de déchiffrer les relations de cause à effet les plus élémentaires, il n’est guère possible de penser que ces ordres eux-mêmes relèvent de l’incompétence.

Il est difficile, à moins d’avoir subi une lobotomie, ou d’idolâtrer de manière aveugle l’administration Biden en pensant qu’elle est constituée de petits saints, de ne pas conclure que cette administration Biden a décidé d’armer les Talibans, d’éliminer l’armée afghane, d’éliminer aussi la plupart des Afghans qui ont travaillé pour les États-Unis, de transformer nombre d’Américains présents en Afghanistan en otages, et enfin d’amener aux États-Unis des Afghans qui ne s’intégreront jamais au pays.

Que l’administration Biden ait pu décider de faire tout cela ne peut se comprendre que si l’on garde à l’esprit que l’administration Biden est une administration anti-américaine d’extrême gauche.

Cette administration veut détruire les États-Unis, détacher d’eux leurs alliés, et dissuader quiconque voudrait dans le futur compter sur les États-Unis pour se défendre.

Elle veut aussi installer au sein de la société américaine des populations qui y créeront des troubles, aider les ennemis du monde occidental à avancer vers leurs projets.

Le discours lu par Joe Biden le 31 août disait que l’abandon de l’Afghanistan est une « réussite ».

Si on prend en compte ce qu’est l’administration Biden, on peut discerner que ce discours n’est pas mensonger.