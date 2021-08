Algérie-Afghanistan : histoires parallèles

L’inénarrable Donald ­Trump l’a voulu, l’impétueux Joe Biden l’a mis en œuvre.

Comme il fallait s’y attendre, le retrait d’Afghanistan a tourné à la catastrophe.

Les deux protagonistes de ce désastre peuvent se partager à parts égales la responsabilité de cette affaire.

Accessoirement, ils ont donné aux élites françaises l’occasion de moquer et de fustiger, une fois encore, les États-Unis et l’OTAN.

C’est de bonne guerre et, en l’occurrence, bien mérité.

Pour autant, nous devrions rester modestes en la matière et ne pas oublier les conditions de notre départ d’Algérie.

Dans un cas comme dans l’autre, des négociations ont précédé le retrait.

Dans un cas comme dans l’autre, on a écarté des discussions tous ceux qui pouvaient troubler la belle harmonie d’un scénario écrit à l’avance : le gouvernement légal d’Ashraf Ghani et les derniers seigneurs de la guerre, côté américain ; les Européens d’Algérie, les nationalistes modérés du MNA et la masse des musulmans fidèles à la France, côté français.

Ne restaient comme interlocuteurs que les fanatiques les plus intransigeants : talibans en Afghanistan, FLN en Algérie.

La suite de l’opération, révélatrice d’une inqualifiable faiblesse ou d’une insondable naïveté, a consisté à donner des gages à un adversaire qui n’en demandait pas tant : annonce du retrait de toutes les troupes américaines d’Afghanistan avant le 31 août 2021, cessez-le-feu unilatéral en Algérie à compter du 19 mars 1962.

Quelle marge de manœuvre restait-il donc aux négociateurs, une fois que leur gouvernement avait affiché de manière aussi éclatante son désir d’en finir à tout prix ?

En bonne logique, ces négociations ont débouché sur des accords.

Ils laisseront leur nom dans l’histoire à la rubrique « infamies et tromperies historiques » : accords de Doha d’un côté, accords d’Évian de l’autre.

Ces accords ont en commun le fait qu’une des parties ne se sentait nullement engagée par sa signature.

Les talibans ont poursuivi tranquillement leur conquête du territoire afghan pour arriver en un temps record à Kaboul, tandis que le FLN, profitant de la trêve, renforçait son emprise dans les villes et les campagnes d’Algérie en multipliant les meurtres et les exactions.

Accorder le moindre crédit à la parole d’un taliban d’aujourd’hui ou d’un moudjahid algérien d’hier relève d’un angélisme touchant ou du cynisme le plus abject !

Je passerai sous silence l’inévitable épisode du « gouvernement de transition » censé rassurer les inquiets et rendre présentables les bouchers du lendemain.

On connaît l’épilogue de ces « plans » de retrait : la fuite éperdue de centaines de milliers, voire de millions de pauvres gens cherchant à échapper à d’abominables représailles et ne bénéficiant d’aucune protection autre que les bonnes paroles des responsables de leur malheur.

On peut s’étonner de l’étonnement manifesté par ces derniers : « on ne savait pas … », « on ne pouvait imaginer que … », alors qu’il aurait suffi d’interroger le premier berger afghan ou le moindre fellah du bled pour connaître la suite des événements.

Le président Biden a bien raison de ne pas garantir « que tout se passera bien ».

On connaît la fin : ce sera la même qu’en Indochine, en Algérie, au Vietnam, peut-être demain au Mali …

Quand on se lance dans un conflit sans but de guerre bien défini, quand on ne fixe aucune limite de temps à son engagement, quand on mégote sur les moyens et les méthodes à employer, quand on recrute sans scrupule des auxiliaires et des supplétifs, il faut bien s’attendre, en fin de parcours, à une issue douloureuse.

Pour une fois, nous avons montré la voie aux Américains. Ils se sont révélés bons élèves …