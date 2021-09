Biden, l’Afghanistan et l’imposture médiatique

La débâcle afghane, l’attentat fomenté par l’État islamique à l’aéroport de Kaboul, le discours asthénique lu par Biden sur un téléprompteur quelques heures après l’attentat, ont fini par conduire quelques journalistes français à dire que Biden n’était pas « à la hauteur de la situation ».

Il a fallu du temps pour qu’ils ouvrent (un peu) les yeux : Joe Biden n’a jamais été « à la hauteur de la situation ».

Tout au long de la campagne électorale qui a mené à l’élection présidentielle américaine de 2020, la presse française, imitant en cela la grande presse américaine, n’a cessé de complimenter Joe Biden, et de pratiquer un aveuglement presque absolu sur sa sénilité pourtant flagrante, sur son incompétence notoire, sur les nombreux éléments qui montrent que c’est un homme profondément corrompu.

Le fait qu’il ait passé son temps dans le sous-sol de sa maison, et qu’il n’a tenu quasiment aucune réunion publique a été présenté comme la marque indéniable de sa « sagesse ».

Le fait que les rares entretiens qu’il a accordés à des journalistes soigneusement sélectionnés pour leur docilité ont été parsemés de phrases montrant n’avait plus toute sa tête a été occulté.

Quand le contenu d’un ordinateur oublié par son fils drogué chez un réparateur du Delaware a été révélé, et a montré que Joe Biden avait des relations très troubles avec des membres de haut rang de la nomenklatura chinoise, il a fallu chercher au microscope les articles évoquant le sujet, et même avec un microscope, il a été difficile de les trouver.

Il a par contre été facile de trouver la dose intense de haine et de diffamation déversée quotidiennement contre Donald ­Trump.

Quand l’élection est venue, et que Joe Biden a été « élu » avec un score improbable, supérieur à 100 % dans plusieurs bureaux de vote (et avec le vote de milliers de personnes décédées, sans doute sorties de leur tombe pour voter Biden) et quand Donald Trump a, logiquement, contesté le résultat, c’est naturellement Donald Trump qui a été présenté comme un être abominable.

La presse française unanime a, continuant à imiter la grande presse américaine, dit que l’élection avait été « impeccable » et que Donald Trump « menaçait la démocratie ».

Quand Joe Biden a été installé à la Maison Blanche, la presse française, unanime encore et toujours, et imitant encore et toujours la grande presse américaine, a porté Biden aux nues, et l’a décrit comme l‘incarnation du dynamisme, de la lucidité et de la compétence.

On a vu, dès les premiers semaines de la présidence Biden, les catastrophes s’accumuler : fermeture du Keystone Pipeline, et fin de l’indépendance énergétique des États-Unis, ouverture de la frontière sud des États-Unis à des centaines de milliers d’immigrants illégaux, gaspillage de milliers de milliards de dollars.

Mais les journalistes français ont trouvé tout cela très bien : Biden ne détruisait que les États-Unis.

La débâcle afghane est de nature différente : elle va faire renaître la menace terroriste islamique, qui avait disparu sous Trump.

Et là, Biden devient inquiétant pour la France.

Ce doit être dit : Biden n’a cessé d’être inquiétant, et ce qui se passe en Afghanistan est dans la continuité de ce qu’il a fait dans d’autres domaines.

Joe Biden est un vieux crétin, entouré de gauchistes débiles et haineux.

Commencer à ouvrir les yeux maintenant est commencer bien trop tard.

Ce n’est pas la première fois que la presse française ment et trompe ceux qui la lisent encore.

Les exemples sont trop nombreux pour que je puisse les citer.

La presse française n’est plus, pour l’essentiel, une presse d’information, et il en est ainsi depuis des décennies.

Plutôt qu’informer, elle relaie des fragments de propagande. Plutôt que rendre lucide, elle aveugle.

Elle a adoré Barack Obama, qui a apporté au monde l’État islamique et une vaste et meurtrière vague d’attentats, dont celui qui a frappé le Bataclan.

Elle a détesté Trump, qui a détruit l’État islamique et conduit les attentats islamiques à une disparition presque complète.

Elle a voulu passionnément Joe Biden : elle doit assumer les conséquences de la présidence Biden, et voir qu’en s’extasiant face à Joe Biden, elle a accepté à l’avance le retour du terrorisme islamique.