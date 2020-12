Bonne année 2021, vraiment?

Pour les Occidentaux, 2020 fut l’annus horribilis par excellence.

Pour quelques-uns, toutefois, la vie n’a jamais été plus belle: dirigeants européens, gouverneurs « démocrates » américains, laboratoires pharmaceutiques, multinationales, « experts » médicaux agréés par la doxa, fonctionnaires qui n’ont pas perdu un centime et à qui l’on ne demandera pas de «taxe solidarité», mondialistes de tout poil, etc.

Les premiers ont lâché la bride à leurs tentations totalitaires. Les profiteurs du virus semblent oublieux du tort inestimable que la Chine nous a causé. Personne ne parle de lui demander des comptes. Bien au contraire, on semble enragé à redoubler de soumission face au PCC.

Le tort économique s’est déjà avéré mortel pour de nombreux secteurs du privé, tandis que notre mode de vie et nos libertés sont à jamais confisqués.

Les classes moyennes seront les victimes sacrificielles de la Grande Remise à zéro. La Chine pense avoir déjà vu tomber le domino essentiel, la Maison Blanche.

Joe Biden est l’élu des oligarchies américaines et des «élites» anti-américaines.

Nulle part ailleurs qu’aux États-Unis, la gauche n’a plus éhontément exploité la «crise sanitaire». Nulle part ailleurs, la connivence gauche occidentale internationale et PCC n’est plus évidente.

Biden est impliqué dans le procès fait à son fils puisqu’il touchait ses 10%» sur tous les contrats signés par Hunter, avec des sociétés liées au PCC, faisant donc de lui, s’il devenait président, un risque de sécurité nationale évident – un traître, en fait.

Mais fi de ces notions dépassées! Nous sommes dans une société post-état de droit. Il est légitime de tout détruire afin de passer à l’étape « rebâtir en mieux », selon la devise internationaliste. Huit années d’Obama ont fait que le mépris de la Constitution et de toute loi faisant obstacle aux idéologies marxistes est désormais ancré dans une moitié de la psyché américaine.

Tout comme Biden déclarait tranquillement le 24 octobre qu’il gagnerait puisqu’il jouissait de «la machine électorale à frauder la plus extensive et la plus inclusive jamais bâtie», il est sûr aujourd’hui que le procès contre son fils sera débouté, grâce aux mêmes appuis.

Les cours de justice, de la plus humble à la plus haute, n’ont pas nié le bien-fondé des plaintes contre la fraude massive mais ont toutes honteusement refusé de seulement considérer les preuves fournies. Personne ne demandait aux juges suprêmes de « revoter à la place des électeurs», mais seulement de reconnaître que les élections avaient été entachées par le poids des irrégularités.

La lâcheté des juges l’a emporté sur les serments faits lors de leur investiture.

Mais l’Amérique peut se passer des juges. La question revient in fine au Congrès fédéral qui doit se prononcer le 6janvier.

Car les jeux ne sont pas encore faits. Sur les quelque 50 procès, 4 sont encore en cours. Vidéos, attestations de témoins, diagnostics technologiques continuent d’affluer. Si les cours les ont ignorées jusque-là, ces preuves accablantes font forte impression dans le tribunal de la société civile. 72% du pays pense que l’élection a été volée à Trump.

Il y a aussi le poids des rapports. On a celui de Peter Navarro sur les «6 dimensions clés des irrégularités coordonnées sur 6 États». On attend le rapport de John Ratcliffe, chef du Renseignement national, sur les ingérences étrangères, qui, vu la quantité des données, est reporté du 18 décembre à janvier.

Si les RINOs ont déjà capitulé au Congrès fédéral, des républicains à principes subsistent dans les deux chambres. On prévoit pour le 6 janvier une bataille épique au congrès. Trump et Pence continuent de se battre et la base de Trump également. Ce jour-là, un rallye-monstre aura lieu dans la capitale et dans les 50 États, soutenu par Trump lui-même.

Le public doit prendre conscience qu’il peut encore avoir une influence et épargner à Trump d’avoir recours à l’arsenal exécutif à sa disposition: loi martiale, ordre exécutif 13848 de 2018, loi contre l’insurrection de 1807.

Sauf miracle au Congrès des États-Unis le 6 janvier prochain, l’année 2021 sera pour le monde encore dit «libre» bien pire que 2020. Alors attendons cette date avant d’envoyer des vœux pieux et creux!

Version Longue