Victoire absolue pour Boris Johnson au soir du 12 décembre, démontrant une fois de plus l’inanité des sondages.

Il est vrai que le Royaume-Uni est particulièrement complexe à saisir, Etat-nation composé de nations distinctes aux intérêts parfois opposés.

Le Brexit a littéralement dominé ce vote et le message du peuple est clair : que le pays retrouve sa souveraineté entière et décide de ses choix politiques et économiques. Il est ce second référendum que les accros à l’UE réclamaient et aussi une répudiation sans appel du socialo-marxisme.

Comme Trump en 2016, Johnson a su comprendre le pays profond et s’est assuré une super-majorité de 80 sièges. Il triomphe dans tout le pays, même dans les régions solidement travaillistes – et c’est là, la surprise.

Les socialistes écossais ont eu beau se maintenir avec 45 % des voix et 48 sièges, il ne va pas de soi qu’il faille, là encore, refaire le référendum de 2014 en vue de sortir l’Écosse du Royaume-Uni pour la garder dans l’UE ! Boris tout-puissant peut s’opposer à l’entêtement de Nicola Sturgeon car il peut compter sur les unionistes écossais pro-Brexit.

L’avenir de l’Angleterre à court, moyen et long terme, c’est désormais ce que Boris va en faire. Cette reconduite triomphale dans ses fonctions le fait entrer dans l’histoire et aura des conséquences aussi pour ses voisins et dans le monde entier. C’est un grand espoir près de chez nous qui sommes courbés sous deux systèmes socialistes empilés et captifs du Bunker.

C’est une victoire de plus pour le populisme conservateur, qui protège le « petit » contre l’économie mondialiste et les électorats sensés contre les pathologies modernes de la gauche occidentale.

Dans cette élection, chacun a récolté ce qu’il a semé :

– Boris a pris des risques énormes qui se sont révélés payants. Entre autres, il a éhontément braconné sur les terres du rival communiste et promis une débauche de dépenses pour « une éducation de première classe, de superbes réalisations technologiques et infrastructurelles, une police renforcée et des milliards pour la santé », car la NHS est pour les Anglais une vache sacrée. Règle d’or : ne pas bousculer l’électorat. Qu’il tienne ces promesses dispendieuses ou non, Boris devra faire des concessions à la gauche respectable qui a voté pour lui contre l’épouvantail Corbyn.

Surtout, il a martelé qu’il allait « acter le Brexit ».

Reconnaissons aussi son charisme, ses traits d’esprit et cette impression qu’il donne de n’utiliser qu’une petite partie de sa vaste intelligence et d’avoir plus d’un tour dans son sac. Bénédiction de plus, les conservateurs félons auxquels le Premier ministre a retiré l’investiture lors de la purge de septembre n’ont pas été élus dans les partis où ils avaient fui.

– Corbyn est complètement désavoué. Honni de tous – et à juste titre ! Ne se trouve que le douteux camarade Mélenchon pour le disculper et accuser le Likoud de cette faillite personnelle ! Corbyn communiste, antisémite au point d’alarmer la communauté juive anglaise, anti-américain, pro-terroristes de tout poil (de l’IRA au Hamas), et opportuniste farfelu sur Brexit.

Quelle leçon pour ses semblables aux États-Unis et en Europe !

– Exit également la lourde Jo Swinson, non réélue. Son programme : « Annuler le Brexit, imposer l’enseignement LGBTQ dès le primaire, décarboniser le capitalisme » (sic !) a révulsé l’électorat et réduit la nuisance Lib-Dem à 11 sièges.

– Farage, lui, n’est pas récompensé mais c’est le jeu démocratique, impitoyable. L’homme qui a fait plus pour le Brexit que tout autre aura été victime du « vote utile ». Faisant passer la cause avant lui-même, Farage s’est effacé devant Boris.

Farage prend acte du fait que le peuple veut le Brexit, mais pas nécessairement dans la version puriste qu’il défendait.

Souhaitons que Bojo se montre magnanime dans la victoire et accorde à Farage le crédit qui lui est dû. Ce dernier n’a pas un seul élu et c’est extrêmement dommage car il n’y aura personne pour contrer Boris s’il s’engageait dans un Brexit mou face aux négociateurs de l’UE.

Boris est-il tout-puissant ? Les difficultés surgiront vite mais, pour le moment, savourons ce magnifique cadeau de Noël et toutes ces bonnes nouvelles.

Boris est le Père Noël 2019 et, à la réflexion, il a même le physique du rôle.